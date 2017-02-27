RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1817181818191820

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...


Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо! :D
Демократия, однако. 8)
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 21.01.17
Подякував: 673 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:16

  greenozon написав:budivelnik

Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?

школи - місцеві громади,
інфраструктура - місцеві громади, і трохи держава, якщо це транспортні коридори
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15963
З нами з: 09.03.14
Подякував: 937 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:20

  Qwerty написав:
  EvgCapp написав:
  tumos написав:Это понятно и попадает под:
– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:
– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?

Говорим каждый день о земле, повторюсь:
1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.
2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.
3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..

Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!
Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі, але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!

от чомусь в Польщі не такий і "вільний ринок землі", чому не зробити "як в Польщі"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15963
З нами з: 09.03.14
Подякував: 937 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 18:28

  flyman написав:
  greenozon написав:budivelnik

Коли держава запиляє прозорий (веб) сервіс, де я буду бачити як мої ЄП, ЄСВ ідуть від мене до фінансування шкіл, вчителів, нових інфраструктур?

школи - місцеві громади,
інфраструктура - місцеві громади, і трохи держава, якщо це транспортні коридори


Трохи ? вы смеетесь ? Мост имеет областное и государственное значение .
Цена ремонт 100 млн , бюджет города на год 80 млн .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 22.07.11
Подякував: 148 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

дарий написав:
  Qwerty написав:Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...


Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо! :D
Демократия, однако. 8)
Есть мнение, что это с украинцами что-то не в порядке
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 3996
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть мнение, шо Вам в бан... :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 21.01.17
Подякував: 673 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1817181818191820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1, 2, 3, 4
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
33 6196
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 16:00
ЛАД
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1553, 1554, 1555
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15549 1851423
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 09:47
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6679 1447280
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 09:07
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (165)
17.08.2019 20:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.