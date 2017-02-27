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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:20
ЛАД написав: дарий написав:2805
Дай бог памяти...
"Демократия-плохая форма правления, однако ничего лучшего человечество не придумало-Черчиль "
Не считая гораздо худших периодически происходящих экспериментов.
Демократия не мешает посадкам (и не только картофеля). Но требует более высокой квалификации садящих и более качественной подготовки посадочных материалов.
... але маємо що маємо...
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:11
Qwerty написав:
Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...
Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо!
Демократия, однако.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 18:20
Qwerty написав: EvgCapp написав: tumos написав:
Это понятно и попадает под:– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
Говорим каждый день о земле, повторюсь:
1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.
2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.
3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!
Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі,
але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
от чомусь в Польщі не такий і "вільний ринок землі", чому не зробити "як в Польщі"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:04
дарий написав: Qwerty написав:
Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...
Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо!
Демократия, однако.
Есть мнение, что это с украинцами что-то не в порядке
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:47
Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!
Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі, але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
То так.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:02
... ну і трохи по-темі(хоч один допис)
- але, зайде Холява і все одно буде лаятись.....
- то я тихенько
... сьогодні, після роботи купив 400 баксьорів пА 25,30 (обмінка на р-ку Добробут) - хоч більшість обмінок світить /35/40 і навіть, 45
- але, то не для скирди!- а гасити невеличкі борги за імпортний товар.......
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:14
Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%.
Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение?
На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл.
При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.
Кстати, ещё пара интересных цифр по зарплате.
Ср. зарплата в июне составила 10783 грн и выросла к июню 2018 на 18,0% (реальная на 8,1%).
При этом в большинстве областей ср. зарплата в пределах 80-90% от ср. по стране, т.е. от 8500 до 9700.
Выше всего Киев (145%), Донецкая обл., Киевская обл. и Днепр. обл. (100,9%).
Это из экспресс-выпуска о зарплатах в июне. Там ещё интересно посмотреть по отраслям.
Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 17 сер, 2019 20:31, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:31
Долярчик написав: akurt написав:НЕРУХОМІСТЬ ЗА КОРДОНОМ ТА СМАКОЛИКИЛьвів.
Субота 17 серпня. Самий центр. Праворуч від мене - знаменитий театр імені Марії Заньковецької (колись найбільша в Європі будівля театру). Я купую квитки на сьогоднішню виставу за романом мого улюбленого автора Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі"
. Початок о 19-00. Ряд 12. 150 гривень.
Ліворуч від мене - звичайні для Львова і не тільки - генделики, магазинчики та кіоски. Увагу привертає кафе "Дари моря" і оголошення: РАКИ свіжі та варені
. Гріх не зайти. Акуратні столики для відвідувачів, яких немає. Приємна пані у віконці кухні, звідки, мабуть, буде подавати клієнтам раків.
- Можна купити свіжих раків?
- Можна.
- А яка ціна?
- 60 гривень за 100 грамів.
- Це в якому смислі за 100 грамів?
- Набираємо живих раків - завжуємо і продаємо вам по ціні в 60 гривень за 100 грамів.
- Це в смислі 600 (ШІСТЬСОТ) гривень кілограм?
- Це в смислі 60 гривень за 100 грамів.
- Дякую.
х х хАнталія.
17 серпня. Самий центр. Павло - "наш" укрїнець, що мешкає в Анталії у власній 3-и кімнатній квартирі в комплексі із величзним плавальним басейном, сауною, хамамом та підземним паркінгом, замовляє раків. Я спілкуюся з ним за допомогою Вайберу.
В Анталії раків - живих великих - замовляють із доставкою на додому.
Ціна:
2 кг - 60 лір або 30 лір кг або 135 гривень кг.
4 кг - 100 лір або 25 лір кг або 112,50 гривень кг.
....за крок до зламаних думок ©
...ні, ну головне, що всі сприймають українські ціни, як "в порядку вєщєй"!
- ще по радіо реклама: "мрієте про такий-то смартфон/чи телик..."
- блін, люди - ви реально???!
- та ми ПРОЇДАЄМО за місяць(!) телик, чи смартфон!!!!!!!
- чесно, от роблю ремонт, і бачу, що все дороге, але ціни на матеріали якось нормально сприймаю, бо це РАЗОВО купив і забув на 5-10років!
- а продукти ж потрібні щодня!!!
- щодня і щомісяця ми проїдаємо/спускаємо у каналізацію "туєву хучу" грошей!!!
- оце реально бентежить!!!Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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10/9/9
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:54
10/9/9 написав:
Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе.
зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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