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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1817181818191820

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:57

  uaprofi написав:
  10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.


так все правильно можно заказывать чай или кофе.
зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?

Раки с чаем или кофе ...
Интересный вариант! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:45

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.


так все правильно можно заказывать чай или кофе.
зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?

Раки с чаем или кофе ...
Интересный вариант! :)

раки краще всього йдуть під арабіку :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akurt написав:Рассказываю в двух словах про обувь:
- кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали.
- приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле).
- крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное.
- футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).

Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже.
Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.

Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных.
Марк Анталия
Большой Мигрос
Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг.
Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк.
Там же и пообедаете очень вкусно.
Обед в ресторане/кафе - от 14 лир.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:02

10/9/9
  10/9/9 написав:[/url]

==
===
Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.[/quote]
  akurt написав:

Відвідування супермаркета "Сільпо" у Львові по вул. Наукова.
Найвищий рівень подиву та найвищий рівень витрати грошей!
На чьому варто зупинитися особливо:
а) філе оследця, на ціннику написано: АНТАЛІЯ!
За останні 6 років жодного разу не бачів у продажі оселедця в Анталії, його НЕ виловлюють в Середземному морі. В Супермаркеті МЕТРО буває досить рідко в продажі один із видів оселедця СВІЖИЙ, який купують наші українці та роблять вдома солоний оселедець.
Купуємо по 16,50 гривень за 100 грамів - 165 гривень кіло - за ціною кролика - та майже в 2 рази дорожче, ніж чудовий норвезький оселедець! Оселедець Анталія! Тільки перше місце!

б) мою увагу привернула цікава полиця із хімікатами для посудомийок.
Ось де вибирати подарунки жінкам:
- сіль для посудомийки - 55 гривень (в Туреччині - 2,5 ліри або 10 гривень).
- таблетки для посудомиюк зіб"ють з ніг навть Ротшильда: 300! 600! 834 гривні пачка! З написом: GOLD!!!!


В Анталії в будь-якому супермаркеті я купую пачку таблеток для посудомийки за ціною приблизно 16-18 лір або приблизно 75-80 гривень за пачку таблеток.

в) є чудові подарунки для чоловіків: чудовий гумовий чоловічий одяг.
Я ледве не впав з ніг від несподіванки:
Таїланд!
Три штуки гумового одягу для справжніх чоловіків - 73 гривні!
Везли з Таїланду на діріжаблях!
Круто! В Анталії - виробництва United kigdom 3 штуки коштували б 6 лір або 27 гривень.
Але по 3 штуки не продаються - то не наш метод - в коробках по 12 штук


Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:09

  ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%.
Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение?
На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл.
При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.


Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.

Ускорение прироста - результат 2-х факторов:
1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО);
2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.

Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
Зображення

  ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.


Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной
https://www.facenews.ua/news/2019/451702/
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