10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
раки краще всього йдуть під арабіку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Рассказываю в двух словах про обувь: - кроссовки продаются по цене от 5 (пяти) лир это 25 гривен. Что интересно, носятся не менее 1 года. Мы даже жене покупали - поносила лето и выб... нет, не выбросили, а аккуратно поставили возле мусорного бака - через 10 минут их уже там не было - забрали. - приличные очень кроссовки могут стоить 40 лир как и туфли тоже - это 200 гривен (даже дешевле). - крутая кожаная модельная обувь стоит 59-119 лир - и выше лир - примерно 300-500 гривен. Ну, это будет что-то реально кожаное и что-то реально приличное. - футболки, джинсы, юбки детские, носки, гольфы, трусы и майки и не только по цене от 1 (одной) лиры (4,50 гривны) до 10-15 лир (45-65 гривен).
Одеться рекомендую НЕ ДОРОГО, но стильно в любом турецком WAIKIKI - поверьте, ассортимент совсем другой, чем в одноименных магазинах в Украине, и цены в 2-3-5-10 (!!!) раз ниже. Например, джинсы стоят примерно 40 лир или 200 гривен.
Для посещений выберите крупнейшие торговые центры с самыми бредовыми магазинами - если скидки - то без обмана - минус 50-70% реальных. Марк Анталия Большой Мигрос Напомню: чартерные рейсы - в стоимость входит и багаж до 20 кг. Еще секрет: даже в Анталии магазинах Waikiki ассортимент РАЗНЫЙ - посетите минииум 2 разных магазина. Рекомендую на улице Гюллюк в самом центре - тогда сперва посетите Марк Анталию, а потом пройдитесь - недалеко - по улице Гюллюк. Там же и пообедаете очень вкусно. Обед в ресторане/кафе - от 14 лир.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
== === Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.[/quote]
akurt написав:
Відвідування супермаркета "Сільпо" у Львові по вул. Наукова. Найвищий рівень подиву та найвищий рівень витрати грошей! На чьому варто зупинитися особливо: а) філе оследця, на ціннику написано: АНТАЛІЯ! За останні 6 років жодного разу не бачів у продажі оселедця в Анталії, його НЕ виловлюють в Середземному морі. В Супермаркеті МЕТРО буває досить рідко в продажі один із видів оселедця СВІЖИЙ, який купують наші українці та роблять вдома солоний оселедець. Купуємо по 16,50 гривень за 100 грамів - 165 гривень кіло - за ціною кролика - та майже в 2 рази дорожче, ніж чудовий норвезький оселедець! Оселедець Анталія! Тільки перше місце!
б) мою увагу привернула цікава полиця із хімікатами для посудомийок. Ось де вибирати подарунки жінкам: - сіль для посудомийки - 55 гривень (в Туреччині - 2,5 ліри або 10 гривень). - таблетки для посудомиюк зіб"ють з ніг навть Ротшильда: 300! 600! 834 гривні пачка! З написом: GOLD!!!!
В Анталії в будь-якому супермаркеті я купую пачку таблеток для посудомийки за ціною приблизно 16-18 лір або приблизно 75-80 гривень за пачку таблеток.
в) є чудові подарунки для чоловіків: чудовий гумовий чоловічий одяг. Я ледве не впав з ніг від несподіванки: Таїланд! Три штуки гумового одягу для справжніх чоловіків - 73 гривні! Везли з Таїланду на діріжаблях! Круто! В Анталії - виробництва United kigdom 3 штуки коштували б 6 лір або 27 гривень. Але по 3 штуки не продаються - то не наш метод - в коробках по 12 штук
ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%. Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение? На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл. При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.
Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.
Ускорение прироста - результат 2-х факторов: 1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО); 2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.
Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.
Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной https://www.facenews.ua/news/2019/451702/