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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1817181818191820

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 294
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
20%
60
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 20:57

  uaprofi написав:
  10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.


так все правильно можно заказывать чай или кофе.
зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?

Раки с чаем или кофе ...
Интересный вариант! :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 21:45

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі.
Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.


так все правильно можно заказывать чай или кофе.
зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?

Раки с чаем или кофе ...
Интересный вариант! :)

раки краще всього йдуть під арабіку :D
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 22:09

  ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%.
Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение?
На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл.
При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.


Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.

Ускорение прироста - результат 2-х факторов:
1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО);
2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.

Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
Зображення

  ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.


Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной
https://www.facenews.ua/news/2019/451702/
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 23:05

  дарий написав:
  Qwerty написав:Я розумію, що в країні веселий квартал всюди, але ж не до такої міри...


Не квартал виновен...
73% Вам ничего не говорит?.
Шось не так було...Мабуть...
Поборемо! :D
Демократия, однако. 8)
ви передивилися арестовича ? 73% що? Чого?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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