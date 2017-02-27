10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
раки краще всього йдуть під арабіку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%. Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение? На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл. При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.
Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.
Ускорение прироста - результат 2-х факторов: 1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО); 2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.
Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.
Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной https://www.facenews.ua/news/2019/451702/