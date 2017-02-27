flyman написав:

Qwerty написав: EvgCapp написав: Это понятно и попадает под:

– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;

Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:

– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;



Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)? Это понятно и попадает под:– для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию:– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?

Говорим каждый день о земле, повторюсь:

1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.

2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.

3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая.. Говорим каждый день о земле, повторюсь:1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну.2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49.3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..

Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі!Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави!але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!