10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
10/9/9 написав:Картина, неповна. Від слова взагалі. Ціна на закуску є, а цін на турецьке ракі (турецька горілочка) і пиво - немає. Озвучте ціну на турецьке ракі і пиво, і порівняйте з ціною на горілку з львівським, і тоді все стане на свої місця. Я так думаю.
так все правильно можно заказывать чай или кофе. зачем заказывать алкоголь, какая в этом необходимость?
Раки с чаем или кофе ... Интересный вариант!
раки краще всього йдуть під арабіку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%. Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение? На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл. При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.
Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.
Ускорение прироста - результат 2-х факторов: 1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО); 2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.
Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.
Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной https://www.facenews.ua/news/2019/451702/
Qwerty написав:Ваше підприємство як мінімум в рази ефективніше ніж середньостатистичне по Державі( в крайньому випадку в мене склалось таке враження) Чому ж Ви вважаєте ,що Держава яка живе за рахунок податків з середньостатистичного краще вирішить це питання в межах цілої Держави ,ніж Ви можете вирішити в межах свого підприємства? Хто заважає Вам надавати додаткові виплати сімям з дітьми чи будувати для дітей своїх працівників дитячий садок,оплачувати навчання у ВУЗах ...?
потому что бизнес - это не благотворительность. звериный оскал капитализма.
У нас в державі не було капіталізму жодного дня... Я навіть не знаю як назвати той устрій, який є у нас![/quote]
это лучше капитализма или хуже?[/quote] Того, який є в цивілізованих країнах, то, зрозуміло, що наш устрій, набагато гірше... На мою думку, у нас до сих пір діють догми і методи керування комуністичної ідеологіі, приправлені можливістю провладних не нести жодної відповідальності і використовувати своє перебування при владі для власного збагачення! При капіталізмі право власності одна із головних цінностей, у нас на це наплювати з великої колокольні! У них капітал несе величезну позитивну суспільну роль, у нас лише сприяє формуванню невеликої групи людей, які абсолютно не переймаються проблемами розвитку і благополуччя суспільства!
ЛАД написав:Тут уже писали о суперрезультате 2 квартала - рост ВВП 4,6%. Может кто-нибудь прокомментировать, за счёт чего такое резкое ускорение? На сайте Госстата, к сожалению, только эта цифра и больше ничего не нашёл. При этом даже не понятно - этот рост в гривне или в долларах. Если в долларах, то цифра становится более понятной.
Динамику ВВП Госстат считает в постоянных гривневых ценах.
Это понятно. Но иногда они дают и цифру в долларах как неофициальную. Учитывая, что сообщение Госстата о 4,6% без абсолютных цифр ВВП, могди дать и в долларах. Хотя, понимаю, что это вряд ли.
Ускорение прироста - результат 2-х факторов: 1) оживления розничной торговли (вероятно, снижение девальвационных ожиданий стимулирует дорогие приобретения - это продлится недолго, ИМХО); 2) и (очередного) рекордного урожая зерновых.
Отраслевая статистика в динамике y-o-y (выборочно):
1. у-о-у - это год к году? Откуда табличка? По данным Госстата http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/mp/op_u/op0619_u.htm "Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн січень–червень 2019 до січня–червня 2018 - 110,3", т.е. близок к индексу инфляции (там же "Індекс споживчих цін - 109,0"). Так что оживления розницы не вижу. 2. Урожай, действительно, рекордный, но основная уборка это июль. Вряд ли июньские результаты могли дать высокий рост ВВП.
ЛАД написав:Из другого документа "Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати, за регіонами у червні 2019 року" следует, что медианная зарплата по Украине где-то около 8000 грн. При этом по Киеву 10000, а по не самой бедной Харьк. обл. 7000 (впрочем, по большинству др. обл. цифра близкая). В Донецкой около 9000.
Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной https://www.facenews.ua/news/2019/451702/
В общем-то, то, что медианная зарплата ниже средней, результат достаточно тривиальный. Просто Госстат эту цифру не даёт, а по той табличке, на кот. я сослался, удаётся достаточно точно подсчитать её для Украины и для некоторых регионов. А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины. Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 сер, 2019 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
EvgCapp написав:Это понятно и попадает под: – для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство; Сформулирую свой вопрос иначе. Сколько осталось у государства земли для реализации права граждан хотя бы на следующую опцию: – для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;
Если ЕСПЧ признал право на покупку-продажи земли гражданами Украины согласно протокола 1 к Конвенции, то какая судебная перспектива признать нарушение правомерного ожидания владения собственностью согласно действующей нормы земельного кодекса, в случае если государство откажет заявителю в виду отсутствия земли (в любом регионе Украины)?
Говорим каждый день о земле, повторюсь: 1. Большая часть с/х земли, с хорошим бонитетом, тем более черноземы, уже нашла своих хозяев и ее попадание на так ожидаемый рынок земли в 2020 году имеет такую же вероятность, как то, что в 2020 году мы колонизируем Марс или, хотя бы, Луну. 2. Открою "большой секрет", рынок земли уже сейчас успешно функционирует, земля продается, как продавалась ранее, продается за валюту, кстати. В прошлом месяце у меня на слуху была инфа о продаже 7-8 хозяйств, в среднем 1200-1700 баксов за га. Кстати, доля собственной земли идет порядка 6-10%, остальное долгосрочная аренда от 7 лет и до 49. 3. Второй секрет, - в этом году будет неурожай картохи. Тут спрашивали,почему она такая дорогая..
Господарства і навіть великі агрохолдинги постійно продаються і купляються з правом переуступки оренди на земельні паї! Ціни дуже сильно варіюються в залежності від багатьох факторів, серед яких регіон, наявність основних і оборотних засобів, закредитованості, вкладень в землю(незавершене виробництво), компактність розташування, загальний розмір земельного масиву, наявність тваринництва! Форма розрахунків будь-яка, включаючи готівку на величезні суми... Бажаючих сьогодні продавати обмаль, бажаючих купити легіон! Тільки свисни! Ну і не потрібно забувати про таке поширене нині явище як рейдерство! Деякі господарі можуть стати безземельними не по своїй волі! Із історії - все, що у нас вводилось і робилось, та ж приватизація, ніколи не було чесним і справедливим, ніколи не було в інтересах людей і держави! Вільний ринок землі з усіма нюансами це шлях до цивілізацііі, але в умовах нашої країни і дивлячись на персоналії цього бізнесу це шлях до смути!
от чомусь в Польщі не такий і "вільний ринок землі", чому не зробити "як в Польщі"?[/quote] Я ж і написав, що зі всіма нюансами... Чому не зробити як в Польщі я не знаю! Якщо б мене запитали, то я маючи великий досвід та й відповів би... Але ніхто не запитує! Тим, хто там наверху буде це вирішувати думка таких як я абсолютно не цікава! «Хотіли зробити краще, а вийшло як завжди»(с). Впевнений, що саме так і буде!
Ещё одна интересная цифра Госстата: " Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2019 року¹ (до відповідного місяця попереднього року) - Усього - 106,7; з них: в межах України - 107,3; за межі України - 103,6". Разница в темпах роста внутр. и внешних цен достаточна заметна - в 2 раза.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Учитывая, что сообщение Госстата о 4,6% без абсолютных цифр ВВП, могди дать и в долларах. Хотя, понимаю, что это вряд ли.
Абсолюты видел и в гривнах, и в долларах. Динамику - только в гривнах, исключая инфляцию. На что-то другое смотреть просто неразумно. С одной поправкой - иногда для неразумных решений нужны неразумные показатели (привет Яресько с ее долговой кабалой VRI, привязанной к росту долларового ВВП)
ЛАД написав:А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины.
Со статистикой зарплат все еще хуже - потому что Госстат использует gross, а не net.
Gross average = 11 тыс грн. Gross median = 8 тыс грн. Net median = 6,44 тыс грн (минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор).