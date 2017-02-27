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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1818181918201821

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:14

  zРадио написав:
  ЛАД написав:Учитывая, что сообщение Госстата о 4,6% без абсолютных цифр ВВП, могди дать и в долларах. Хотя, понимаю, что это вряд ли.


Абсолюты видел и в гривнах, и в долларах. Динамику - только в гривнах, исключая инфляцию. На что-то другое смотреть просто неразумно. С одной поправкой - иногда для неразумных решений нужны неразумные показатели (привет Яресько с ее долговой кабалой VRI, привязанной к росту долларового ВВП) :mrgreen:


  ЛАД написав:у-о-у - это год к году?

Да

  ЛАД написав:Откуда табличка?


Альфа-банк подготовил. А источник данных - экспресс-выпуски Госстата (в Excel, Word и PDF файлах).
По розничной торговле, например, вот:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/07/100.pdf
(индекс физического объема считается также в постоянных ценах)

  ЛАД написав:А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины.


Со статистикой зарплат все еще хуже - потому что Госстат использует gross, а не net.

Gross average = 11 тыс грн.
Gross median = 8 тыс грн.
Net median = 6,44 тыс грн (минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор).

Как тебе такое, Илон Маск? (с)


цього разу посиплеться нерухомість (минулого разу це були банки),
второй пошол (Аркада 1ша)
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4728132#p4728132

  UA написав:
  hxbbgaf написав:Все стройки Укрбуда заморожены? На форумах паника.
http://forum.domik.ua/zhk-shevchenkivsk ... 4-860.html
http://forum.domik.ua/zhk-akadempark-bu ... -6060.html
И т.д.
То же с Аркадой, пишут.

Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация?
Они и так неожиданно долго продержались на рынке.
ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс :mrgreen:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:цього разу посиплеться нерухомість

... ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм! :mrgreen:
- ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним? :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:27

  ЛАД написав: Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.

Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят? :wink:
Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ.

И было бы интересно посмотреть на коэффициент зарплаты при пенсии 1500-2000.
Для бывших колхозников - более-менее понятно, там половину платили натурой, поэтому коэфф низкий. Часть - инвалиды, потеря кормильца и т.п. А у остальных?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:33

  zРадио написав: Со статистикой зарплат все еще хуже - потому что Госстат использует gross, а не net.

Gross average = 11 тыс грн.
Gross median = 8 тыс грн.
Net median = 6,44 тыс грн (минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор).

Как тебе такое, Илон Маск? (с)

Net вообще мало кто в мире публикует.
Только на каких-то весьма специализированных ресурсах.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:В общем-то, то, что медианная зарплата ниже средней, результат достаточно тривиальный. Просто Госстат эту цифру не даёт, а по той табличке, на кот. я сослался, удаётся достаточно точно подсчитать её для Украины и для некоторых регионов.
А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины.
Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.

На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%.
Но суть даже не в том.
Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%).
То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало.
Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.
Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек
Faceless
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