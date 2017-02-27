ЛАД написав:Учитывая, что сообщение Госстата о 4,6% без абсолютных цифр ВВП, могди дать и в долларах. Хотя, понимаю, что это вряд ли.
Абсолюты видел и в гривнах, и в долларах. Динамику - только в гривнах, исключая инфляцию. На что-то другое смотреть просто неразумно. С одной поправкой - иногда для неразумных решений нужны неразумные показатели (привет Яресько с ее долговой кабалой VRI, привязанной к росту долларового ВВП)
ЛАД написав:А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины.
Со статистикой зарплат все еще хуже - потому что Госстат использует gross, а не net.
Gross average = 11 тыс грн. Gross median = 8 тыс грн. Net median = 6,44 тыс грн (минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор).
Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация? Они и так неожиданно долго продержались на рынке. ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав: Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.
Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят? Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ.
И было бы интересно посмотреть на коэффициент зарплаты при пенсии 1500-2000. Для бывших колхозников - более-менее понятно, там половину платили натурой, поэтому коэфф низкий. Часть - инвалиды, потеря кормильца и т.п. А у остальных?
Так и есть - медианные доходы существенно ниже средних. Госстат предпочитает не публиковать эти данные, но время от времени выборочные сведения сливают. Так, средняя пенсия составляет 3000 грн, при этом 52% пенсионеров получают менее 2000 грн. Соответственно, средняя величина как минимум в 1.5 (!) раза выше медианной https://www.facenews.ua/news/2019/451702/
В общем-то, то, что медианная зарплата ниже средней, результат достаточно тривиальный. Просто Госстат эту цифру не даёт, а по той табличке, на кот. я сослался, удаётся достаточно точно подсчитать её для Украины и для некоторых регионов. А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины. Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.[/quote] На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%. Но суть даже не в том. Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%). То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало. Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку. Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек