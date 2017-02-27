ЛАД написав:Учитывая, что сообщение Госстата о 4,6% без абсолютных цифр ВВП, могди дать и в долларах. Хотя, понимаю, что это вряд ли.
Абсолюты видел и в гривнах, и в долларах. Динамику - только в гривнах, исключая инфляцию. На что-то другое смотреть просто неразумно. С одной поправкой - иногда для неразумных решений нужны неразумные показатели (привет Яресько с ее долговой кабалой VRI, привязанной к росту долларового ВВП)
ЛАД написав:А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины.
Со статистикой зарплат все еще хуже - потому что Госстат использует gross, а не net.
Gross average = 11 тыс грн. Gross median = 8 тыс грн. Net median = 6,44 тыс грн (минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор).
Типа "державный" Укрбуд это серьезная организация? Они и так неожиданно долго продержались на рынке. ПС. В былые годы, КГС на таких движняках ставил пластинку - "КГС- Дартаньян, а остальные пидрассы" и резко повышал прайс
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав: Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.
Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят? Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ.
И было бы интересно посмотреть на коэффициент зарплаты при пенсии 1500-2000. Для бывших колхозников - более-менее понятно, там половину платили натурой, поэтому коэфф низкий. Часть - инвалиды, потеря кормильца и т.п. А у остальных?
ЛАД написав:В общем-то, то, что медианная зарплата ниже средней, результат достаточно тривиальный. Просто Госстат эту цифру не даёт, а по той табличке, на кот. я сослался, удаётся достаточно точно подсчитать её для Украины и для некоторых регионов. А привёл я её к периодическим разговорам на форуме о высоких доходах в Украине, когда киевляне пишут о киевских зарплатах, да ещё о высокооплачиваемых специалистах, и выдают их за типичные для Украины. Стоит ещё добавить, что табличка, по кот. я считал медианную зарплату, составлена по данным о зарплате 7148,2 чел., "за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб". Подозреваю, что на предприятиях с численностью меньше 10 чел. зарплаты ещё ниже.
На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%. Но суть даже не в том. Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%). То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало. Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку. Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек
Starikan написав:Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят?
Айтишники, вообще, часто нигде не регистрируются, юристы и врачи - это далеко не всегда до 10 человек, нотариусов слишком много, торговля дышит на ладан. Так что уже прошли те времена, когда на маленьких фирмах были большие зарплаты.
Starikan написав:Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят?
Айтишники, вообще, часто нигде не регистрируются, юристы и врачи - это далеко не всегда до 10 человек, нотариусов слишком много, торговля дышит на ладан. Так что уже прошли те времена, когда на маленьких фирмах были большие зарплаты.
Вам то откуда знать, у вас же "все знакомые получают до 6000 грн"
Faceless написав:На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%. Но суть даже не в том. Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%). То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало. Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку. Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек
Соглашусь лишь с тем, что небольшие предприятия не следует подозревать в более низких зарплатах сотрудников. По крайней мере ни у кого нет объективных данных на этот счет.
Что касается разницы средних и медианных величин - на пенсиях я это показал достаточно убедительно. Она огромна! И там не получится зацепиться за методологические упрощения - государство точно знает, сколько получает каждый пенсионер. Ну и в конвертах пенсионеры тоже ни от кого ничего не получают Разве только взятку под выборы 3 раза за 5 лет...
Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...
zРадио написав:Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...
Вообще нашему поколению нужно поставить памятник.
Вы Либо не видели? Врачи и просто знакомые просили передать, шоп уже забирали свою УСрун. Хай в Штатах здравоохранение реформирует
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Нед 18 сер, 2019 11:36, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну