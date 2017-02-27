...на рахунок зарплат.... - одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки... - друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
- робота важкувата! - сидіти не дадуть! (хіба що за касою) - а так, то маєш все порозкладати/попереглядати дати/відібрати просрочку/помити кавовий апарат/поприбирати-позамінювати листи під випічкою.... і т. д. і. т. п.
Faceless написав:На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%. Но суть даже не в том. Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%). То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало. Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку. Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек
Соглашусь лишь с тем, что небольшие предприятия не следует подозревать в более низких зарплатах сотрудников. По крайней мере ни у кого нет объективных данных на этот счет.
Что касается разницы средних и медианных величин - на пенсиях я это показал достаточно убедительно. Она огромна! И там не получится зацепиться за методологические упрощения - государство точно знает, сколько получает каждый пенсионер. Ну и в конвертах пенсионеры тоже ни от кого ничего не получают Разве только взятку под выборы 3 раза за 5 лет...
Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...
Пенсии это совершенно другая вещь, нет никакого смысла натягивать их распределение на зарплаты.
Насчёт эмиграции - тут не меньшее значение имеет и безработица (не забываем, что безработным считается только тот, кто "активно ищет работу", в конкретном случае через ЦЗ Во вторых, масштабы зарплат в конвертах никак не опровергают явление трудовой миграции. Подавляющее большинство тех, кто выезжает - из депрессивных городков и сел, с периферии, где куда чаще встречается явление работы вообще без оформления (потому для статистики их вообще не существует), да и к примеру 2 минималки, если половина в конверте, все равно меньше, чем 500-800 долл в поляндии с жизнью в бараке и работой в две смены. При этом для того, кто зарабатывает реальную среднюю тут (что как минимум на 30-40% выше средней официальной) и выше гастарбайтерство уже мало интересно, бывает интереснее уже официальный оффер по специальности, но это совсем другие масштабы и вообще другой мир
zРадио написав: Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...
Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн. Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.
Starikan написав:Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн. Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.
Математика следующая: украинская зарплата плюс конверт существенно ниже, чем польская зарплата минус аренда.
Faceless написав:Подавляющее большинство тех, кто выезжает - из депрессивных городков и сел, с периферии, где куда чаще встречается явление работы вообще без оформления (потому для статистики их вообще не существует), да и к примеру 2 минималки, если половина в конверте, все равно меньше, чем 500-800 долл в поляндии с жизнью в бараке и работой в две смены. При этом для того, кто зарабатывает реальную среднюю тут (что как минимум на 30-40% выше средней официальной) и выше гастарбайтерство уже мало интересно, бывает интереснее уже официальный оффер по специальности, но это совсем другие масштабы и вообще другой мир
Умозрительно может и так показаться - уезжают те, кому здесь совсем-совсем некомфортно. Однако, если посмотреть на изменение структуры экономики (а именно, на увеличение ее сырьевого и с/х статуса), то придется сделать другое предположение - потеря высоко-квалифицированных трудовых ресурсов еще бОльшая, чем низко-квалифицированных.
Уезжают все - и чернорабочие, и менеджеры, и ученые, и врачи, и инженеры, и ИТ-шники...
zРадио написав:Умозрительно может и так показаться - уезжают те, кому здесь совсем-совсем некомфортно. Однако, если посмотреть на изменение структуры экономики (а именно, на увеличение ее сырьевого и с/х статуса), то придется сделать другое предположение - потеря высоко-квалифицированных трудовых ресурсов еще бОльшая, чем низко-квалифицированных.
Уезжают все - и чернорабочие, и менеджеры, и ученые, и врачи, и инженеры, и ИТ-шники...
Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись