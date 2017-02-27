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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1820182118221823>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:31

... прості пересічні посеред нас....

...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.

- робота важкувата! - сидіти не дадуть! (хіба що за касою) - а так, то маєш все порозкладати/попереглядати дати/відібрати просрочку/помити кавовий апарат/поприбирати-позамінювати листи під випічкою.... і т. д. і. т. п.

... отакі реалії праці і зарплат...
... трохи сумно, б...ь!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:33

  zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.
.
... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...


Зображення


Если применить ППС, то выровняется почти до прямой линии :mrgreen: что может значить только одно - сюрреалистичный курс доллара...

2014:
ВВП на душу абсолютный = 3054 доллара.
ВВП на душу по ППС = 8760 долларов.

2018:
ВВП на душу абсолютный = 2963 доллара.
ВВП на душу по ППС = 9283 доллара.

Как видно, просто топчемся на месте. При этом курс доллара в 2014-м явно завышенный, а в 2018-м - явно заниженный. Чем дальше, тем девальвационные риски гривны лишь возрастают...

Я ставлю 50/50 - гривна резко обвалится либо в этом году, либо в следующем
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:34

  Долярчик написав:...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
... трохи сумно, б...ь!©

Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 8) все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  Faceless написав:На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%.
Но суть даже не в том.
Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%).
То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало.
Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.
Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек


Соглашусь лишь с тем, что небольшие предприятия не следует подозревать в более низких зарплатах сотрудников. По крайней мере ни у кого нет объективных данных на этот счет.

Что касается разницы средних и медианных величин - на пенсиях я это показал достаточно убедительно. Она огромна! И там не получится зацепиться за методологические упрощения - государство точно знает, сколько получает каждый пенсионер. Ну и в конвертах пенсионеры тоже ни от кого ничего не получают :mrgreen: Разве только взятку под выборы 3 раза за 5 лет...

Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...


Пенсии это совершенно другая вещь, нет никакого смысла натягивать их распределение на зарплаты.

Насчёт эмиграции - тут не меньшее значение имеет и безработица (не забываем, что безработным считается только тот, кто "активно ищет работу", в конкретном случае через ЦЗ
Во вторых, масштабы зарплат в конвертах никак не опровергают явление трудовой миграции. Подавляющее большинство тех, кто выезжает - из депрессивных городков и сел, с периферии, где куда чаще встречается явление работы вообще без оформления (потому для статистики их вообще не существует), да и к примеру 2 минималки, если половина в конверте, все равно меньше, чем 500-800 долл в поляндии с жизнью в бараке и работой в две смены.
При этом для того, кто зарабатывает реальную среднюю тут (что как минимум на 30-40% выше средней официальной) и выше гастарбайтерство уже мало интересно, бывает интереснее уже официальный оффер по специальности, но это совсем другие масштабы и вообще другой мир
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:46

  zРадио написав: Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...

Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн.
Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:58

  Навуходоносор написав:
  Долярчик написав:...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
... трохи сумно, б...ь!©

Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 8) все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються

... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? :mrgreen: - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:14

  Starikan написав:Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн.
Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.


Математика следующая: украинская зарплата плюс конверт существенно ниже, чем польская зарплата минус аренда.

  Faceless написав:Подавляющее большинство тех, кто выезжает - из депрессивных городков и сел, с периферии, где куда чаще встречается явление работы вообще без оформления (потому для статистики их вообще не существует), да и к примеру 2 минималки, если половина в конверте, все равно меньше, чем 500-800 долл в поляндии с жизнью в бараке и работой в две смены.
При этом для того, кто зарабатывает реальную среднюю тут (что как минимум на 30-40% выше средней официальной) и выше гастарбайтерство уже мало интересно, бывает интереснее уже официальный оффер по специальности, но это совсем другие масштабы и вообще другой мир


Умозрительно может и так показаться - уезжают те, кому здесь совсем-совсем некомфортно. Однако, если посмотреть на изменение структуры экономики (а именно, на увеличение ее сырьевого и с/х статуса), то придется сделать другое предположение - потеря высоко-квалифицированных трудовых ресурсов еще бОльшая, чем низко-квалифицированных.

Уезжают все - и чернорабочие, и менеджеры, и ученые, и врачи, и инженеры, и ИТ-шники...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:Умозрительно может и так показаться - уезжают те, кому здесь совсем-совсем некомфортно. Однако, если посмотреть на изменение структуры экономики (а именно, на увеличение ее сырьевого и с/х статуса), то придется сделать другое предположение - потеря высоко-квалифицированных трудовых ресурсов еще бОльшая, чем низко-квалифицированных.

Уезжают все - и чернорабочие, и менеджеры, и ученые, и врачи, и инженеры, и ИТ-шники...


Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой
Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:43

  Faceless написав:
Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой
Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись


Откуда данные? Есть соцдем-срез трудовых эмигрантов? Никогда не видел - прошу поделиться.

И повторю свой вопрос - за счет чего растет доля (и даже абсолют) сырья и сельского хозяйства в структуре экономики на фоне падения доли промышленного производства, науки и образования, если, как вы утверждаете, уезжают преимущественно те, кто работает в секторах низко-квалифицированного и низко-оплачиваемого труда?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:52

  Долярчик написав:
  flyman написав:цього разу посиплеться нерухомість

... ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм! :mrgreen:
- ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним? :lol:

не думаю, що на захом"ячених 400USD в тебе вийде...
Ти би зараз продав би свою прєлєсть та зажав би в лапках пару пачок Франклінів (жінку до тещі, сам жити в свій ларьок) та чекав наступного дна...
а потім бац ... і дві прєлєсці
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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