Долярчик написав:...на рахунок зарплат.... - одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки... - друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
- робота важкувата! - сидіти не дадуть! (хіба що за касою) - а так, то маєш все порозкладати/попереглядати дати/відібрати просрочку/помити кавовий апарат/поприбирати-позамінювати листи під випічкою.... і т. д. і. т. п.
так в пригороді Києва з.п. аналогічна в супермаркеті, а от житло дешевше чим в Львові...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються
... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу
в тебе звільниться час на (само)освіту, та(само)розвиток, але ти почнеш ще більше кнопати на форумі замість того, щоб зробити собі, бізнесу і родині ліпше. Будівельник і той виглядає набагато мудріше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
... ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм! - ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним?
не думаю, що на захом"ячених 400USD в тебе вийде... Ти би зараз продав би свою прєлєсть та зажав би в лапках пару пачок Франклінів (жінку до тещі, сам жити в свій ларьок) та чекав наступного дна... а потім бац ... і дві прєлєсці
... ти втік від відповіді! - то коли почнеться падіння цін на нерухомість?
п. с. ... ну і в мене трохи більше, ніж 400юсд відкладено на наступну весну-літо у гривнях! - але, я ще хочу використати "кредитне плече"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються[/quote] ... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу [/quote] в тебе звільниться час на (само)освіту, та(само)розвиток, але ти почнеш ще більше кнопати на форумі замість того, щоб зробити собі, бізнесу і родині ліпше. [/quote]
... ні, ні, ні - досить! - я ВЖЕ хочу жити по принципу Акурта! - я ВЖЕ хочу подорожувати і насолоддуватись життям, а не впахувати 24/7!!! - тому, для початку треба заскочити в лендлордизм, але на дні цін(ти ж кажеш скоро ціни посипляться, але не кажеш КОЛИ? ) а тоді вже буду по-трохи звільнятись від кайданів свого бізнесу!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Faceless написав: Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись
Откуда данные? Есть соцдем-срез трудовых эмигрантов? Никогда не видел - прошу поделиться.
И повторю свой вопрос - за счет чего растет доля (и даже абсолют) сырья и сельского хозяйства в структуре экономики на фоне падения доли промышленного производства, науки и образования, если, как вы утверждаете, уезжают преимущественно те, кто работает в секторах низко-квалифицированного и низко-оплачиваемого труда?
Наблюдения. А насчёт доли с/х в структуре экономики - а с чего вы взяли, что уезжающие играли существенную роль в создании ВВП до этого? Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент, а то, что уезжают бывшие безработные, подсобные рабочие, строители и продавцы с базаров на структуру экономики определяющего значения не несёт. Это действительно в первую очередь представители низкооплачивпемого и низкоквалифицированного труда, как первые заинтересованные в подработках.
Faceless написав:Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку. Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек
Страшно далеки вы от реальности,да и причём тут ЕСВ к доходам? Больше 10-ти лет назад сдавал квартальный отчёт по доходам,написал примерно 10 000 грн ДОХОДА за 3 месяца,мне налоговый инспектор заворачивает отчёт и говорит,иди купи новый и заполнишь при мне,я ему возразил,мол всё правильно заполнил,чего его браковать? Он в ответ,увеличь сумму дохода в 3 раза,тогда я его приму,я ему говорю,с какого перепуга? Короче поспорили немного,он понял свою неправоту,но в сердцах признался мне,что новая пришла указка от статистов,ВАЛОВЫЙ ДОХОД для предпринимателей стали считать просто доходом,как зарплата на предприятии,плюс пришла разнарядка его увеличить,для любителей статистики в КМУ и любителей увеличить ВВП одним указом Так что ЕСВ никаким боком к доходам не касается,плюс многие,у кого на носу пенсия уплачивают намного больше минималки по ЕСВ,ибо толком пенсионные взносы учитываются только с 2000-го года,когда появились компьютеры у пенсионного. Не платил взносы выше минималки в последние 10 лет оф.работы,можно и минималку не получить,дадут доплату до минимальной пенсии,но при перерасчёте пенсия так и будет оставаться старая! Относительно мега доходов,как и цены на квартиры рухнули,точно так же по всей стране рухнули цены на торговые места на рынках,рухнули цены на магазинчики,киоски,куча мест даже в столице с вывеской продам,сдам,видимо не понимают предприниматели своего счастья,валят в польши на 600-800 евро пахать минус расходы,только рожевоокулярный Фейлис может им рассказать,что 15000 -20000 грн в мес. для них это не вопрос
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.