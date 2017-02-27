Додано: Нед 18 сер, 2019 13:46

Faceless написав: Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.

Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек

Страшно далеки вы от реальности,да и причём тут ЕСВ к доходам?Больше 10-ти лет назад сдавал квартальный отчёт по доходам,написал примерно 10 000 грн ДОХОДА за 3 месяца,мне налоговый инспектор заворачивает отчёт и говорит,иди купи новый и заполнишь при мне,я ему возразил,мол всё правильно заполнил,чего его браковать?Он в ответ,увеличь сумму дохода в 3 раза,тогда я его приму,я ему говорю,с какого перепуга?Короче поспорили немного,он понял свою неправоту,но в сердцах признался мне,что новая пришла указка от статистов,ВАЛОВЫЙ ДОХОД для предпринимателей стали считать просто доходом,как зарплата на предприятии,плюс пришла разнарядка его увеличить,для любителей статистики в КМУ и любителей увеличить ВВП одним указомТак что ЕСВ никаким боком к доходам не касается,плюс многие,у кого на носу пенсия уплачивают намного больше минималки по ЕСВ,ибо толком пенсионные взносы учитываются только с 2000-го года,когда появились компьютеры у пенсионного.Не платил взносы выше минималки в последние 10 лет оф.работы,можно и минималку не получить,дадут доплату до минимальной пенсии,но при перерасчёте пенсия так и будет оставаться старая!Относительно мега доходов,как и цены на квартиры рухнули,точно так же по всей стране рухнули цены на торговые места на рынках,рухнули цены на магазинчики,киоски,куча мест даже в столице с вывеской продам,сдам,видимо не понимают предприниматели своего счастья,валят в польши на 600-800 евро пахать минус расходы,только рожевоокулярный Фейлис может им рассказать,что 15000 -20000 грн в мес. для них это не вопрос