Додано: Нед 18 сер, 2019 13:55

Starikan написав: zРадио написав: Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни... Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...

Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн.

Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко. Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн.Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.



Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ. Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят?Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ.

На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%.

Но суть даже не в том.

Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%).

То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало.

Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.

Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек

Верно.Но с учётом того, что написал, думаю, при доходе примерно 15000 уже не ехали бы.ФОПы без наёмных работников, как я понимаю, не входят.Нигде не зарегистрированные теневики, естественно, не входят.Айтишники на крупных фирмах сейчас уже достаточно часто оформлены как наёмные работники.Согласен, что данные Госстата неточны, но и с высказываниемне согласен.По тем данным, кот. я привёл медиана ниже средней зарплаты примерно на 26%, что вполне реально.Насчёт "крупных предприятий" - какие Вы называете крупными? На реально крупных о "процветании конвертов" говорить не стоит.Ваши утверждения о "всей ораве ФОПов", о небольших предприятиях чем-то подтвердить можете?Иначе Ваши утверждения не более убедительны, чем мои.И что такое "реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек"?Во-первых, "таблички" не "какие-то", а госстатовские.Во-вторых, по этой таблице подсчёт получается не "кустарный", а вполне приличный.В-третьих, "куда выше" это на сколько? На 10%, 20%, 50%? Вдвое? Втрое?Вы пытаетесь что-то утверждать по Вашим киевским друзьям и знакомым, но я об этом и пишу, что Киев также отличается от Украины, как Москва от России.Даже по официальным "табличкам" Госстата киевская ср. зарплата на 60-80% выше средней в др. областях. И я уж не буду говорить о взятках киевских депутатов и чиновников, которым платит вся Украина.