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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18211822182318241825>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:56

  Долярчик написав:...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.

- робота важкувата! - сидіти не дадуть! (хіба що за касою) - а так, то маєш все порозкладати/попереглядати дати/відібрати просрочку/помити кавовий апарат/поприбирати-позамінювати листи під випічкою.... і т. д. і. т. п.

... отакі реалії праці і зарплат...
... трохи сумно, б...ь!©

так в пригороді Києва з.п. аналогічна в супермаркеті, а от житло дешевше чим в Львові...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:00

  Долярчик написав:
  Навуходоносор написав:
  Долярчик написав:...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
... трохи сумно, б...ь!©

Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 8) все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються

... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? :mrgreen: - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу :mrgreen:

в тебе звільниться час на (само)освіту, та(само)розвиток, але ти почнеш ще більше кнопати на форумі замість того, щоб зробити собі, бізнесу і родині ліпше.
Будівельник і той виглядає набагато мудріше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:10

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:цього разу посиплеться нерухомість

... ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм! :mrgreen:
- ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним? :lol:

не думаю, що на захом"ячених 400USD в тебе вийде...
Ти би зараз продав би свою прєлєсть та зажав би в лапках пару пачок Франклінів (жінку до тещі, сам жити в свій ларьок) та чекав наступного дна...
а потім бац ... і дві прєлєсці

... ти втік від відповіді! - то коли почнеться падіння цін на нерухомість?

п. с.
... ну і в мене трохи більше, ніж 400юсд :mrgreen: відкладено на наступну весну-літо у гривнях!
- але, я ще хочу використати "кредитне плече"! :wink: 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:21

  flyman написав:[quote="4728236...на рахунок зарплат....
- одна племінниця працює на касі в сільпо(роб. день 12-14год)- з/п ~ 7тис.грн/міс на руки...
- друга племінниця влаштувалась в продуктовий міні-маркет.... - теж 12 год роб. день. - 2дні через 2дні - обіцяють ~ 8тис.грн/міс.
... трохи сумно, б...ь!©

Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 8) все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються[/quote]
... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? :mrgreen: - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу :mrgreen:[/quote]
в тебе звільниться час на (само)освіту, та(само)розвиток, але ти почнеш ще більше кнопати на форумі замість того, щоб зробити собі, бізнесу і родині ліпше.
[/quote]


... ні, ні, ні - досить!
- я ВЖЕ хочу жити по принципу Акурта! :mrgreen:
- я ВЖЕ хочу подорожувати і насолоддуватись життям, а не впахувати 24/7!!!
- тому, для початку треба заскочити в лендлордизм, але на дні цін(ти ж кажеш скоро ціни посипляться, але не кажеш КОЛИ? ) а тоді вже буду по-трохи звільнятись від кайданів свого бізнесу! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:
  Faceless написав:
Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой
Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись


Откуда данные? Есть соцдем-срез трудовых эмигрантов? Никогда не видел - прошу поделиться.

И повторю свой вопрос - за счет чего растет доля (и даже абсолют) сырья и сельского хозяйства в структуре экономики на фоне падения доли промышленного производства, науки и образования, если, как вы утверждаете, уезжают преимущественно те, кто работает в секторах низко-квалифицированного и низко-оплачиваемого труда?


Наблюдения.
А насчёт доли с/х в структуре экономики - а с чего вы взяли, что уезжающие играли существенную роль в создании ВВП до этого? Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент, а то, что уезжают бывшие безработные, подсобные рабочие, строители и продавцы с базаров на структуру экономики определяющего значения не несёт. Это действительно в первую очередь представители низкооплачивпемого и низкоквалифицированного труда, как первые заинтересованные в подработках.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:- я ВЖЕ хочу жити по принципу Акурта!

вітаю!
жити по принципу брехуна і покидька турецького
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:44

  greenozon написав:
  Долярчик написав:- я ВЖЕ хочу жити по принципу Акурта!

вітаю!
жити по принципу брехуна і покидька турецького

... головний посил мого допису був - не впахувати 24/7, а бачити життя.... подорожувати.... (а грошики тим часом на картку привату від орендарів кап-капкап) :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:46

  Faceless написав:Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.
Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек

Страшно далеки вы от реальности,да и причём тут ЕСВ к доходам?
Больше 10-ти лет назад сдавал квартальный отчёт по доходам,написал примерно 10 000 грн ДОХОДА за 3 месяца,мне налоговый инспектор заворачивает отчёт и говорит,иди купи новый и заполнишь при мне,я ему возразил,мол всё правильно заполнил,чего его браковать?
Он в ответ,увеличь сумму дохода в 3 раза,тогда я его приму,я ему говорю,с какого перепуга?
Короче поспорили немного,он понял свою неправоту,но в сердцах признался мне,что новая пришла указка от статистов,ВАЛОВЫЙ ДОХОД для предпринимателей стали считать просто доходом,как зарплата на предприятии,плюс пришла разнарядка его увеличить,для любителей статистики в КМУ и любителей увеличить ВВП одним указом :mrgreen:
Так что ЕСВ никаким боком к доходам не касается,плюс многие,у кого на носу пенсия уплачивают намного больше минималки по ЕСВ,ибо толком пенсионные взносы учитываются только с 2000-го года,когда появились компьютеры у пенсионного.
Не платил взносы выше минималки в последние 10 лет оф.работы,можно и минималку не получить,дадут доплату до минимальной пенсии,но при перерасчёте пенсия так и будет оставаться старая!
Относительно мега доходов,как и цены на квартиры рухнули,точно так же по всей стране рухнули цены на торговые места на рынках,рухнули цены на магазинчики,киоски,куча мест даже в столице с вывеской продам,сдам,видимо не понимают предприниматели своего счастья,валят в польши на 600-800 евро пахать минус расходы,только рожевоокулярный Фейлис может им рассказать,что 15000 -20000 грн в мес. для них это не вопрос :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:47

Долярчик

тунеядство,
таких сталін розстрілював
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:55

  Starikan написав:
  zРадио написав: Возвращаясь к зарплатам в конвертах - были бы они массовыми и материальными, не наблюдалось бы такой эмиграции в Польшу, где заработки даже на пыльных работах существенно превышают украинские белые/серые/черные зарплаты + расходы на аренду местного жилья... Иначе бы не ехали, бросая семьи, друзей и привычный образ жизни...

Едут, потому что в Польше средняя зарплата - экв 30000 грн.
Даже с учетом конвертов нам до этого еще далеко.

Верно.
Но с учётом того, что написал zРадио, думаю, при доходе примерно 15000 уже не ехали бы.

Айтишники, дизайнеры, юристы, частные врачи, нотариусы, долярчики и прочие ФОПы и лжеФОПы - сюда не входят? :wink:
Я уже не говорю о теневиках типа ремонтников квартир и торговцев на ОЛХ.

ФОПы без наёмных работников, как я понимаю, не входят.
Нигде не зарегистрированные теневики, естественно, не входят.
Айтишники на крупных фирмах сейчас уже достаточно часто оформлены как наёмные работники.

Согласен, что данные Госстата неточны, но и с высказыванием Faceless не согласен.
На какую бы "табличку" вы не сослались, достаточно точно подсчитать реальную медиану у вас не получится по той причине, что и реальной средней в статотчетах нет. Госстат как то выложил выпуск именно с медианными ЗП по своим данным - от средней она отличалась никак не в 1.5 раза, а примерно на 15%.
Но суть даже не в том.
Даже у крупных предприятий даже в крупных городах процветает практика зарплат в конвертах, у средних и мелких в регионах это повсеместно. При этом для относительно небольших ЗП доля в конверте больше, потому искажение статистики сильнее и имеем огромную группу "чуть чуть выше минималки" (за ровно минималку пилит налоговая, по тем же отчётам госстата на минималке менее 10%).
То, что предприятие небольшое, совсем не означает, что там низкие зарплаты, и "подозревать", конечно, можно, но к истине это будет иметь отношения мало.
Вся орава ФОПов, почти на 100%, ЕСВ платит с минималки и в отчётах для статистики работают за минималку.
Так что, хотя в Украине доходы далеко не высокие, но куда выше тех цифр, что светит госстат, и реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек

По тем данным, кот. я привёл медиана ниже средней зарплаты примерно на 26%, что вполне реально.
Насчёт "крупных предприятий" - какие Вы называете крупными? На реально крупных о "процветании конвертов" говорить не стоит.
Ваши утверждения о "всей ораве ФОПов", о небольших предприятиях чем-то подтвердить можете?
Иначе Ваши утверждения не более убедительны, чем мои.
И что такое "реальная средняя и медиана куда выше, чем кустарно подсчитанные на основании каких-то табличек"?
Во-первых, "таблички" не "какие-то", а госстатовские.
Во-вторых, по этой таблице подсчёт получается не "кустарный", а вполне приличный.
В-третьих, "куда выше" это на сколько? На 10%, 20%, 50%? Вдвое? Втрое?
Вы пытаетесь что-то утверждать по Вашим киевским друзьям и знакомым, но я об этом и пишу, что Киев также отличается от Украины, как Москва от России.
Даже по официальным "табличкам" Госстата киевская ср. зарплата на 60-80% выше средней в др. областях. И я уж не буду говорить о взятках киевских депутатов и чиновников, которым платит вся Украина.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 сер, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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