Додано: Нед 18 сер, 2019 14:15

zzzzzz написав: Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.

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... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...





Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...

Я не думаю,что сейчас большая связь этого графика с реальностью,во первых госстат стал красиво рисовать уровень з.п.,с другой стороны у нас бюджет в моменты пиков на графике и в последующие кризисы и девалы трещал по швам, реальный дефицит бюджета был больше 10% от ВВП,а сейчас примерно 3%,плюс зарплаты отскочили от дна благодаря мобильности населения и массовому явлению гастеры у кожну хату.Если будет и дальше более менее выполняться бюджет,то ничего страшного не произойдёт,плюс субъективно зарплаты не растут,они достигли пика и не то чтобы снижались,но идёт массовое увеличение рабочих часов в месяце для рабочего,плюс другие требования к производительности тоже РАСТУТ!Т.е. что бы получить 7000 -8000-10000 надо пахать теже 280-300 часов в месяц как в поляндии.На счёт зарплат в Польше,Вроцлав,стройка,кто вяжет арматуру получает 16-17 злотых в час,на шилёвке(заливка бетона) обычно максимум 15 злотых в час.На всяких фабриках обычно 11-13,это к вопросу о 30000 грн в месяц в среднем