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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1822182318241825>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 13:55

  Faceless написав:
Наблюдения.
А насчёт доли с/х в структуре экономики - а с чего вы взяли, что уезжающие играли существенную роль в создании ВВП до этого? Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент, а то, что уезжают бывшие безработные, подсобные рабочие, строители и продавцы с базаров на структуру экономики определяющего значения не несёт. Это действительно в первую очередь представители низкооплачивпемого и низкоквалифицированного труда, как первые заинтересованные в подработках.

Вечер открытий в экономике :mrgreen:
Уезжают экономически активные и молодые,,вот что самое опасное,Вы же пару постов назад сказали,что они лёгенько делают выше средней з.п. по стране,мало того,потом почему-то нечем платить 2000 гривен пенсии(половина бюджета ПФУ это госдотации),ибо нет расходов от ставших гастерами и не запускается мультипликатор ВВП!!!
Блин,я думал Будивельнык это светоч экономической мысли,но у него объявился достойнейший конкурентище!!!
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 18 сер, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:00

  Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:- я ВЖЕ хочу жити по принципу Акурта!

вітаю!
жити по принципу брехуна і покидька турецького

... головний посил мого допису був - не впахувати 24/7, а бачити життя.... подорожувати.... (а грошики тим часом на картку привату від орендарів кап-капкап) :D :mrgreen:



Здравствуйте .
Вы когда нибудь перестанете хлестать водку и нести чушь ?
.....ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:05

  Faceless написав:
zРадио написав:Умозрительно может и так показаться - уезжают те, кому здесь совсем-совсем некомфортно. Однако, если посмотреть на изменение структуры экономики (а именно, на увеличение ее сырьевого и с/х статуса), то придется сделать другое предположение - потеря высоко-квалифицированных трудовых ресурсов еще бОльшая, чем низко-квалифицированных.

Уезжают все - и чернорабочие, и менеджеры, и ученые, и врачи, и инженеры, и ИТ-шники...


Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой
Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись

Не подскажете, куда делись инженеры с закрывшихся или резко уменьшившихся заводов?
С того же Малышева, ХТЗ, ХАЗа и пр., и пр.?
Думаю, Starikan может рассказать об отъезде учёных. Да, отъезжающих учёных на порядок (скорее, на 2-3) меньше, чем чернорабочих. Ну так и учёных вообще намного меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:08

  Faceless написав:Наблюдения.

Не аргумент

  Faceless написав:Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент


Без приложения людского труда (пока) даже самые инновационные страны и компании мира не способны дать прирост продукта.

Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.

С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:
- в сельском хозяйстве растет;
- в строительстве растет;
- в торговле растет;
- в промышленности падает;
- в финансовой и страховой деятельности падает;
- в медицине падает;
- в сфере образования падает;
- в транспорте и логистике - стабильна.

Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны...

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2017_u.xls
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:09

  Faceless написав:
zРадио написав:
  Faceless написав:
Вот только последние пять категорий суммарно раз в двадцать меньше первой
Пик отъезда специалистов из ИТ вообще прошёл уже как пару лет, последнее время он не выше стандартного уровня. Знаю некоторых, которые вообще вернулись


Откуда данные? Есть соцдем-срез трудовых эмигрантов? Никогда не видел - прошу поделиться.

И повторю свой вопрос - за счет чего растет доля (и даже абсолют) сырья и сельского хозяйства в структуре экономики на фоне падения доли промышленного производства, науки и образования, если, как вы утверждаете, уезжают преимущественно те, кто работает в секторах низко-квалифицированного и низко-оплачиваемого труда?


Наблюдения.
А насчёт доли с/х в структуре экономики - а с чего вы взяли, что уезжающие играли существенную роль в создании ВВП до этого? Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент, а то, что уезжают бывшие безработные, подсобные рабочие, строители и продавцы с базаров на структуру экономики определяющего значения не несёт. Это действительно в первую очередь представители низкооплачивпемого и низкоквалифицированного труда, как первые заинтересованные в подработках.

Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:10

  greenozon написав:Долярчик

тунеядство,
таких сталін розстрілював

... кажете, краще бути кріпаком-рабом?

....не всім людям падає з неба спадщина...... - де-хто і своєю наполегливою працею добивається/організовує такк, що потім тільки грошики кап-капкап :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:15

  zzzzzz написав:Средняя зарплата в долларовом эквиваленте в Украине приближается к исторически максимальным уровням.
.
... как только выровнялись, так опять кризис на пороге замаячил...


Зображення

Я не думаю,что сейчас большая связь этого графика с реальностью,во первых госстат стал красиво рисовать уровень з.п.,с другой стороны у нас бюджет в моменты пиков на графике и в последующие кризисы и девалы трещал по швам, реальный дефицит бюджета был больше 10% от ВВП,а сейчас примерно 3%,плюс зарплаты отскочили от дна благодаря мобильности населения и массовому явлению гастеры у кожну хату.
Если будет и дальше более менее выполняться бюджет,то ничего страшного не произойдёт,плюс субъективно зарплаты не растут,они достигли пика и не то чтобы снижались,но идёт массовое увеличение рабочих часов в месяце для рабочего,плюс другие требования к производительности тоже РАСТУТ!
Т.е. что бы получить 7000 -8000-10000 надо пахать теже 280-300 часов в месяц как в поляндии.
На счёт зарплат в Польше,Вроцлав,стройка,кто вяжет арматуру получает 16-17 злотых в час,на шилёвке(заливка бетона) обычно максимум 15 злотых в час.
На всяких фабриках обычно 11-13,это к вопросу о 30000 грн в месяц в среднем :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:22

  ЛАД написав:Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?


Это частный случай,думаю с таких волшебных заводов большинство стали пенсионерами,ибо они понятия всю жизнь не имели,что такое вкалывать и зарабатывать,а не получать зарплату :lol: :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте

Доброго дня!
... я тепер боюсь признатись, що таке пишу на тверезо! :)

.... а, взагалі, де Чай пропав? - а то б він вас би трошки відволік... :)
... і то вже не перший раз так на довго пропадає....
- є підозри, що заробітчанином мандрує за кордоном, але ж там інет не проблема(наприклад, вай-фай у кафе)
... тема з Чаєм не розкрита!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:40

  Faceless написав:Наблюдения.
А насчёт доли с/х в структуре экономики - а с чего вы взяли, что уезжающие играли существенную роль в создании ВВП до этого? Растут отрасли, в которые больше вкладывают и которые более прибыльны на момент, а то, что уезжают бывшие безработные, подсобные рабочие, строители и продавцы с базаров на структуру экономики определяющего значения не несёт. Это действительно в первую очередь представители низкооплачивпемого и низкоквалифицированного труда, как первые заинтересованные в подработках.


Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.
1.18-30 лет.
2.30-40 лет.
3. старше 40 лет.

Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

А теперь экстраполируем это на доходы ПФ , они никогда не будут платить в ПФ и со временем доходы ПФ будут падать.
Так же со временем переводы будут сокращатся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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