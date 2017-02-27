Візьмить до себе в крамницю, платіть 10000 або 15000 все одно гроші в сімї, за великим рахунком, лишаються
... а самому що тоді? - піти в сільпо на касу? - так, як в принципі, майже нічого мені не залишиться/перепаде з мого бізнесу
вас не візьмуть бо там треба працювати , а не теревенити на форумах в робочий час ( доречі в більшсоті як могли помітити я пишу або глибоко вночі, або по вихідних) , та і не справитесь, робота тяжка "непривичні" до роботи не справляться з таким. ЦЕ ж стосується і заробіток в Польщі та Європі 95% форумчан з теми просто не витримають ( в тому числі і Я )
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав:... ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм! - ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним?
не думаю, що на захом"ячених 400USD в тебе вийде... Ти би зараз продав би свою прєлєсть та зажав би в лапках пару пачок Франклінів (жінку до тещі, сам жити в свій ларьок) та чекав наступного дна... а потім бац ... і дві прєлєсці
... ти втік від відповіді! - то коли почнеться падіння цін на нерухомість?
п. с. ... ну і в мене трохи більше, ніж 400юсд відкладено на наступну весну-літо у гривнях! - але, я ще хочу використати "кредитне плече"!
так падіння і не зупинялося, зараз лише невеликий відскік, у зв"язку з тим, що зайшли спекулі в ОВДП. Я от сьогодні дивлюся на оКРЖН, вибір більший, ціна 50% від 2013
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
ЛАД написав:Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?
Это частный случай,думаю с таких волшебных заводов большинство стали пенсионерами,ибо они понятия всю жизнь не имели,что такое вкалывать и зарабатывать,а не получать зарплату
Вы на заводе когда-нибудь хотя бы были, уж не говорю о работали?
Вот именно,особенно административные отделы "работали",всегда удивлялся совковой системе,где толком на одного рабочего один откровенный дармоед. Вот например на машиностроительном заводе Прогресс(Бердичев),есть отдельный человек который "запускает копию",это сидит куча бухгалтеров,но приходит под конец работы "специально обученный ледарь" и включает на главном компе архивацию данных,что за целый день они там набухгалтерили,это не прикол Или например лаборатория,в ней трудятся 4-ре человека,это типа один раз при заходе партии металла или при получении образца сделать анализ того чего же заводу подсовывают,напомню,иногда этот анализ надо делать раз в месяц,так вот 4-ре человека 5 дней в неделю протирают штаны,то что может сделать один чел на аутсорсе по надобности за 20-30 минут!!! Так что не надо про мега заводы совка,да есть люди которые вкалывали,токари,слесаря,но это единицы,остальные делали вид,что хоть что-то делали,умерли эти монстры-гиганты и мать их за ногу,а то до 80-ти нельзя было выгнать на пенсию этих магических трудоголиков сплетнеписцев(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:Вот любопытные данные по домохозяйствам. Данные по несовершеннолетним, как вы думаете, куда они поедут ( западные области с наибольшей рождаемостью) ???
Как куда - в страны, паспорта которых с детства имеют в качестве вторых
А если без шуток, то ситуация с демографией критическая. Тут многие сравнивают нашу низкую фертильность со скандинавской, делая поспешные выводы об отсутствии проблемы - мол, общеевропейский тренд, и все такое.
А на самом же деле ситуации радикально разные. В отличие от Европы, наше население стареет без увеличения продолжительности жизни! А значит на это даже более поздним выходом на пенсию ответить не получится. Закон то можно пропихнуть какой угодно, но по состоянию здоровья 60+ летные трудовые ресурсы не станут эффективными...
Более того, в европейскую статистику о динамике среднего возраста не попадают иммигранты, бОльшая часть которых - до 40 лет. Соответственно, реального старения экономически активного населения там может не происходить... Снова таки, в отличие от Украины, не привлекающей иммигрантов в борьбе с оттоком собственной молодежи...