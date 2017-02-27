Додано: Нед 18 сер, 2019 15:00

ЛАД написав: somilitark написав: ЛАД написав: Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов? Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?



Это частный случай,думаю с таких волшебных заводов большинство стали пенсионерами,ибо они понятия всю жизнь не имели,что такое вкалывать и зарабатывать,а не получать зарплату Это частный случай,думаю с таких волшебных заводов большинство стали пенсионерами,ибо они понятия всю жизнь не имели,что такое вкалывать и зарабатывать,а не получать зарплату

Вы на заводе когда-нибудь хотя бы были, уж не говорю о работали? Вы на заводе когда-нибудь хотя бы были, уж не говорю о работали?

Вот именно,особенно административные отделы "работали",всегда удивлялся совковой системе,где толком на одного рабочего один откровенный дармоед.Вот например на машиностроительном заводе Прогресс(Бердичев),есть отдельный человек который "запускает копию",это сидит куча бухгалтеров,но приходит под конец работы "специально обученный ледарь" и включает на главном компе архивацию данных,что за целый день они там набухгалтерили,это не приколИли например лаборатория,в ней трудятся 4-ре человека,это типа один раз при заходе партии металла или при получении образца сделать анализ того чего же заводу подсовывают,напомню,иногда этот анализ надо делать раз в месяц,так вот 4-ре человека 5 дней в неделю протирают штаны,то что может сделать один чел на аутсорсе по надобности за 20-30 минут!!!Так что не надо про мега заводы совка,да есть люди которые вкалывали,токари,слесаря,но это единицы,остальные делали вид,что хоть что-то делали,умерли эти монстры-гиганты и мать их за ногу,а то до 80-ти нельзя было выгнать на пенсию этих магических трудоголиков сплетнеписцев(((