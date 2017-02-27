... хіба на неліквіди!
... от глянув я 3 сторінки новобудів - ціни завмерли!
- такі самі, як і 3 міс. тому!
....цікава річ, що біля мене будують Грінвіль і вже 2 будинки збудовано і один на половину зроблений фасад.... - і там ціна від 16650 до 20150грн. м2
- а метрів за 150-200 почали копати котлован(від Авалону) і зарядили зразу ціну 17500грн.м2 - і це не "еліт"!!!
- тут я чухаю голову - хто з цих двох забудовників дурак? - той хто зарядив таку ціну, чи той що тримає таку ціну у вже збудованому????!