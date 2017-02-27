ЛАД написав:Вы пытаетесь что-то утверждать по Вашим киевским друзьям и знакомым, но я об этом и пишу, что Киев также отличается от Украины, как Москва от России. Даже по официальным "табличкам" Госстата киевская ср. зарплата на 60-80% выше средней в др. областях. И я уж не буду говорить о взятках киевских депутатов и чиновников, которым платит вся Украина.
Это без вариантов. 3 тыщи чистыми на колхозе очень даже прилично (если б не было печально). Прикол, шо наши колхозники, попав в столицу, практически то и получают на руки, заплатив за съем жилья и транспортные.
Surfer написав:Когда разгоняют панику "мы все умрем" в связи с проблемами пенсионного фонда, в первую очередь это проблеммы самого пенсионного фонда и солидарной пенсионной системы. Скорее всего она умрет. Не знаю как можно спустя все прелести от государства и пенсионной системы, в частности, еще надеяться на какие то подачки от них. Самому нужно готовиться к старости и формировать свой пенсионный фонд. Все остальные разговоры и страшилки - имхо ни о чем - нагнетание ненужных страхов.
Для формирования "своего" пенс. фонда надо иметь зарплату, с кот. его можно откладывать. Если у большинства зарплаты хватает только на текущие расходы, то разговор о "своём" пенс. фонде это ни о чём.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
somilitark написав:Или например лаборатория,в ней трудятся 4-ре человека,это типа один раз при заходе партии металла или при получении образца сделать анализ того чего же заводу подсовывают,напомню,иногда этот анализ надо делать раз в месяц,так вот 4-ре человека 5 дней в неделю протирают штаны,то что может сделать один чел на аутсорсе по надобности за 20-30 минут!!!
Удивляюсь людям которые везде хотят сделать Макдоналдс и всё передать "на аутсорсе"
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы 10-12 злотых в час. Это нищета,но люди едут.
Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.
У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).
В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.
Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.
Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.
При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось. Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.
Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.
Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.
Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах. Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм. Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки" ,тогда все будет ОК.
ЛАД написав:Если у большинства зарплаты хватает только на текущие расходы, то разговор о "своём" пенс. фонде это ни о чём.
budivelnik уже "решил" эту проблему: выходишь на пенсию - ухудшай жилищные условия, а денежную разницу - на гривнодепо. Проценты добавляешь к пенсии, и гляди - бутылки собирать уже не нужно
Бабушкам в киевских сталинках и бердичевских хрущах, конечно, повезло (повезет) по-разному... Первая хотя бы в кирпичный дом далеко за городом, а вторая, вероятно, в шалаш, или сразу по заветам одного интеллектуала - готовиться к земле
PS: то, о чем пишет Surfer, действительно, не помешает осознавать молодым - им точно не стоит рассчитывать на государственную пенсию. Но у молодых и альтернатива есть - эмигрировать в страну, которая за трудовые заслуги позаботиться об их старости. Вот такая круговая порука...