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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1824182518261827>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Вы пытаетесь что-то утверждать по Вашим киевским друзьям и знакомым, но я об этом и пишу, что Киев также отличается от Украины, как Москва от России.
Даже по официальным "табличкам" Госстата киевская ср. зарплата на 60-80% выше средней в др. областях. И я уж не буду говорить о взятках киевских депутатов и чиновников, которым платит вся Украина.


Это без вариантов.
3 тыщи чистыми на колхозе очень даже прилично (если б не было печально).
Прикол, шо наши колхозники, попав в столицу, практически то и получают на руки, заплатив за съем жилья и транспортные.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:22

somilitark
Не знаю, как у вас в Бердичеве.
Но на тех заводах, где я бывал (а это не один, и даже не один десяток), люди, в основном, работали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ооооо, то тоді є всі шанси для мене застрибнути наступного року у ленлордизм!
- ціни будуть падати з Нового року, чи ше перед ним?

Очень вдохновил "ленлордизм" Баксика...
Наконец-то появилось время полазить по википедии (надеюсь, не в ущерб монтажностроительноквартиропокупочных работ)!
:wink: :D :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:28

  Surfer написав:Когда разгоняют панику "мы все умрем" в связи с проблемами пенсионного фонда, в первую очередь это проблеммы самого пенсионного фонда и солидарной пенсионной системы. Скорее всего она умрет. Не знаю как можно спустя все прелести от государства и пенсионной системы, в частности, еще надеяться на какие то подачки от них. Самому нужно готовиться к старости и формировать свой пенсионный фонд. Все остальные разговоры и страшилки - имхо ни о чем - нагнетание ненужных страхов.

Для формирования "своего" пенс. фонда надо иметь зарплату, с кот. его можно откладывать.
Если у большинства зарплаты хватает только на текущие расходы, то разговор о "своём" пенс. фонде это ни о чём.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:30

  somilitark написав:Или например лаборатория,в ней трудятся 4-ре человека,это типа один раз при заходе партии металла или при получении образца сделать анализ того чего же заводу подсовывают,напомню,иногда этот анализ надо делать раз в месяц,так вот 4-ре человека 5 дней в неделю протирают штаны,то что может сделать один чел на аутсорсе по надобности за 20-30 минут!!!


Удивляюсь людям которые везде хотят сделать Макдоналдс и всё передать "на аутсорсе"
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:39

  zzzzzz написав:А это региональный разрез по зарплатам.
Зображення

Первая табличка понятно к чему.
А что Вы хотели сказать этой таблицей?
Ср. зарплата по Харьк. обл. практически совпадает с Ив.-Франк., а в Львовской и Закарп. она заметно выше. И что?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы
10-12 злотых в час.
Это нищета,но люди едут.

Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.

У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).

В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.

Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.

Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.

При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось.
Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.

Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.

Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.

Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах.
Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм.
Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки" :) ,тогда все будет ОК.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:53

  ЛАД написав: Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

Этот пик был пройден в 90-е. Тогда они ушли частично на базарные лотки, частично в РФ.
Возможно, сейчас из-за разрыва с РФ их полку прибавилось.

И Сомилитарк прав - на заводах одни пенсионеры, куда им в Польшу...

Так же, как и в науке. А дипломники (не говоря уже об аспирантах) ищут руководителей, которые бы обеспечили им зарубежные поездки, а в перспективе - длительные зарубежные гранты.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 17:54

  ЛАД написав:Если у большинства зарплаты хватает только на текущие расходы, то разговор о "своём" пенс. фонде это ни о чём.


budivelnik уже "решил" эту проблему: выходишь на пенсию - ухудшай жилищные условия, а денежную разницу - на гривнодепо. Проценты добавляешь к пенсии, и гляди - бутылки собирать уже не нужно :mrgreen:

Бабушкам в киевских сталинках и бердичевских хрущах, конечно, повезло (повезет) по-разному... Первая хотя бы в кирпичный дом далеко за городом, а вторая, вероятно, в шалаш, или сразу по заветам одного интеллектуала - готовиться к земле :mrgreen:

PS: то, о чем пишет Surfer, действительно, не помешает осознавать молодым - им точно не стоит рассчитывать на государственную пенсию. Но у молодых и альтернатива есть - эмигрировать в страну, которая за трудовые заслуги позаботиться об их старости. Вот такая круговая порука...
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:05

  дарий написав:
  Навуходоносор написав:Вы Либо не видели? Врачи и просто знакомые просили передать, шоп уже забирали свою УСрун. Хай в Штатах здравоохранение реформирует

Не такой простой вопрос, как кажется на первый взляд.


В том смысле, что не так просто ее отсюда погнать будет? :mrgreen: Тогда соглашусь )
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