1 Загальна маса населення(95-97%) не має паспортів інших Держав
2 Вже років 200 -народжуваність в Західній Україні-вища ніж в Центральній та Східній
3 Саме п2 найкраще пояснює чому ідеї європейської спільноти рухаються з Заходу на Схід
4 Якщо у нас демографічна ситуація погана-то якою тоді вона є в росії .в якої в десятки разів менша густина населення і в якої кількість населення утримується тільки за рахунок
а - трудових мігрантів
б - підвищеною народжуваності у мусульманській частині населення
5 російська служба визнала Україну на 5 місці по кількості трудових мігрантів і чисельність циєї трудової еміграції з російських джерел - 140 000 осіб
Як бачите , в порівнянні з кількома мільйонами гастарбайтерів працюючих на Заході -це мізер
Тому
а - якщо народжуваність на Заході в 2 рази вища
б - якщо кількість працюючих по європейським правилам в 20 разів вища
Куди буде рухатись суспільний розвиток України? І чи зможуть цей розвиток зупинити купка сепаратистів і проплачених ботів?