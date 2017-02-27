zzzzzz написав:Вот любопытные данные по домохозяйствам. Данные по несовершеннолетним, как вы думаете, куда они поедут ( западные области с наибольшей рождаемостью) ???
Как куда - в страны, паспорта которых с детства имеют в качестве вторых
1 Загальна маса населення(95-97%) не має паспортів інших Держав 2 Вже років 200 -народжуваність в Західній Україні-вища ніж в Центральній та Східній 3 Саме п2 найкраще пояснює чому ідеї європейської спільноти рухаються з Заходу на Схід 4 Якщо у нас демографічна ситуація погана-то якою тоді вона є в росії .в якої в десятки разів менша густина населення і в якої кількість населення утримується тільки за рахунок а - трудових мігрантів б - підвищеною народжуваності у мусульманській частині населення 5 російська служба визнала Україну на 5 місці по кількості трудових мігрантів і чисельність циєї трудової еміграції з російських джерел - 140 000 осіб Як бачите , в порівнянні з кількома мільйонами гастарбайтерів працюючих на Заході -це мізер
Тому а - якщо народжуваність на Заході в 2 рази вища б - якщо кількість працюючих по європейським правилам в 20 разів вища
Куди буде рухатись суспільний розвиток України? І чи зможуть цей розвиток зупинити купка сепаратистів і проплачених ботів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Доброго дня! ... я тепер боюсь признатись, що таке пишу на тверезо!
.... а, взагалі, де Чай пропав? - а то б він вас би трошки відволік... ... і то вже не перший раз так на довго пропадає.... - є підозри, що заробітчанином мандрує за кордоном, але ж там інет не проблема(наприклад, вай-фай у кафе) ... тема з Чаєм не розкрита!
Думаю, що його в Україні немає... На жодному з футбольних матчів, де раніше його доводилось ліцезрєть, я його не бачив! Ну і враховуючи його любов до постійної писанини і увага його саме до цієї гілки, то можна зробити висновок, що доля його працевлаштування за кордоном не дуже добра! Хоча колись цілком реально пропонував йому роботу охоронцем десь на фермі чи на току... Мав би чистими тисяч 10 гривень і строчив би свої коментарі! Не захотів! Вольному воля! Хоча у його випадку думаю, що волі і немає! Але кожному своє! Є така категорія веселих людей... Він мені нагадував Парамона! Я пам’ятаю Сергія ще з 70-х років минулого століття! Викопаний чай був!
budivelnik написав:2 Вже років 200 -народжуваність в Західній Україні-вища ніж в Центральній та Східній
Как обычно, мелешь шо попало Откуда ты взял статистику рождаемости за 200 лет? Ее вела в 19-м веке хоть одна страна мира? Да и толку от той рождаемости до начала эры антибиотиков (40-е годы 20-го века) - этот показатель вообще мало о чем говорил, потому что до 18-и лет могло умирать и больше половины.
budivelnik написав:3 Саме п2 найкраще пояснює чому ідеї європейської спільноти рухаються з Заходу на Схід
Выдуманная гипотеза на выдуманной статистике - даже комментировать не стану
budivelnik написав:4 Якщо у нас демографічна ситуація погана-то якою тоді вона є в росії
Кто о чем, а лысый о расческе Мы говорили об эмиграции украинцев в Европу. Причем здесь россия - туда эмиграция уже падает, поэтому и вылез путин с упрощенной процедурой получения гражданства жителями т.н. ЛДНР.
budivelnik написав:Куди буде рухатись суспільний розвиток України? І чи зможуть цей розвиток зупинити купка сепаратистів і проплачених ботів?
И снова таки - причем здесь куда, если речь о том, сколько. Ты не уводи экономико-демографическую дискуссию в дебри своего любимого армовира!