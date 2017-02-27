zzzzzz написав:Вот любопытные данные по домохозяйствам. Данные по несовершеннолетним, как вы думаете, куда они поедут ( западные области с наибольшей рождаемостью) ???
Как куда - в страны, паспорта которых с детства имеют в качестве вторых
1 Загальна маса населення(95-97%) не має паспортів інших Держав 2 Вже років 200 -народжуваність в Західній Україні-вища ніж в Центральній та Східній 3 Саме п2 найкраще пояснює чому ідеї європейської спільноти рухаються з Заходу на Схід 4 Якщо у нас демографічна ситуація погана-то якою тоді вона є в росії .в якої в десятки разів менша густина населення і в якої кількість населення утримується тільки за рахунок а - трудових мігрантів б - підвищеною народжуваності у мусульманській частині населення 5 російська служба визнала Україну на 5 місці по кількості трудових мігрантів і чисельність циєї трудової еміграції з російських джерел - 140 000 осіб Як бачите , в порівнянні з кількома мільйонами гастарбайтерів працюючих на Заході -це мізер
Тому а - якщо народжуваність на Заході в 2 рази вища б - якщо кількість працюючих по європейським правилам в 20 разів вища
Куди буде рухатись суспільний розвиток України? І чи зможуть цей розвиток зупинити купка сепаратистів і проплачених ботів?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Доброго дня! ... я тепер боюсь признатись, що таке пишу на тверезо!
.... а, взагалі, де Чай пропав? - а то б він вас би трошки відволік... ... і то вже не перший раз так на довго пропадає.... - є підозри, що заробітчанином мандрує за кордоном, але ж там інет не проблема(наприклад, вай-фай у кафе) ... тема з Чаєм не розкрита!
Думаю, що його в Україні немає... На жодному з футбольних матчів, де раніше його доводилось ліцезрєть, я його не бачив! Ну і враховуючи його любов до постійної писанини і увага його саме до цієї гілки, то можна зробити висновок, що доля його працевлаштування за кордоном не дуже добра! Хоча колись цілком реально пропонував йому роботу охоронцем десь на фермі чи на току... Мав би чистими тисяч 10 гривень і строчив би свої коментарі! Не захотів! Вольному воля! Хоча у його випадку думаю, що волі і немає! Але кожному своє! Є така категорія веселих людей... Він мені нагадував Парамона! Я пам’ятаю Сергія ще з 70-х років минулого століття! Викопаний чай був!
budivelnik написав:2 Вже років 200 -народжуваність в Західній Україні-вища ніж в Центральній та Східній
Как обычно, мелешь шо попало Откуда ты взял статистику рождаемости за 200 лет? Ее вела в 19-м веке хоть одна страна мира? Да и толку от той рождаемости до начала эры антибиотиков (40-е годы 20-го века) - этот показатель вообще мало о чем говорил, потому что до 18-и лет могло умирать и больше половины.
budivelnik написав:3 Саме п2 найкраще пояснює чому ідеї європейської спільноти рухаються з Заходу на Схід
Выдуманная гипотеза на выдуманной статистике - даже комментировать не стану
budivelnik написав:4 Якщо у нас демографічна ситуація погана-то якою тоді вона є в росії
Кто о чем, а лысый о расческе Мы говорили об эмиграции украинцев в Европу. Причем здесь россия - туда эмиграция уже падает, поэтому и вылез путин с упрощенной процедурой получения гражданства жителями т.н. ЛДНР.
budivelnik написав:Куди буде рухатись суспільний розвиток України? І чи зможуть цей розвиток зупинити купка сепаратистів і проплачених ботів?
И снова таки - причем здесь куда, если речь о том, сколько. Ты не уводи экономико-демографическую дискуссию в дебри своего любимого армовира!
Автор77 написав:Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы 10-12 злотых в час. Это нищета,но люди едут.
Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.
У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).
В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.
Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.
Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.
При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось. Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.
Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.
Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.
Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах. Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм. Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки" ,тогда все будет ОК.
15 - 20 Кгрн в месяц в супермаркет по продаже бытовой техники? Без опыта работы? Не верю.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када - 1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше. 2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн. 3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза. Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден. Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када - 1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше. 2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн. 3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза. Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден. Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
так кого мінять, недавно ж "зробили двічі"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.