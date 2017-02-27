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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 19:45
zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:46
дарий написав:
Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
Согласен, очень хотелось бы!
Но вряд ли удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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