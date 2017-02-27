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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1825182618271828

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:45

zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:46

  дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.

Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!

Согласен, очень хотелось бы!
Но вряд ли удастся. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13839
З нами з: 31.08.10
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Подякували: 3922 раз.
 
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  #<1 ... 1825182618271828
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