дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када - 1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше. 2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн. 3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза. Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден. Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
Согласен, очень хотелось бы! Но вряд ли удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.
Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо.
Потому что рост некачественный и неустойчивый.
ВО-ПЕРВЫХ, РОСТ ВВП ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
- темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП – 1,6% против 4,6%.
Более того, на протяжении последних 5 лет, промышленное производство падало глубже и росло медленнее, чем ВВП (см. График). Т.е. деиндустриализация имеет ярко выраженную тенденцию.
ВО-ВТОРЫХ, В ИЮНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА ПАДЕНИЕ – минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность – минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение – минус 13,3%.
Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая - 3 месяца рост, 3 месяца падение:
- март (+2,1%), апрель (+5,2%) и май (+1,6%),
- январь (-3,3%), февраль (-1,8%) и июнь (-2,3%).
В-ТРЕТЬИХ, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:
- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;
- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).
В-ЧЕТВЕРТЫХ, ПРИ РОСТЕ ВВП УХУДШАЮТСЯ ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- прямые иностранные продолжают сокращаться – минус 11,5% (с $1,1 млрд в 1-м полугодии 2018 до $972 млн в 1-м полугодии 2019);
- доходы госбюджета не выполняются – минус 26,5 млрд грн, а за вычетом внеплановых поступлений от Нацбанка, госбюджет в 1-м полугодии недополучил 43,9 млрд грн или минус 8,2% от запланированных доходов;
- расходы госбюджета недофинансируются – минус 42,7 млрд грн или минус 8,5% от запланированных расходов на 1-е полугодие 2019;
- трудовая миграция увеличивается – косвенным подтверждением этому является тот факт, что в первом полугодии гайстарбайтеры завели в Украину $6,1 млрд, что на 15% больше, чем в 1-м полугодии 2018;
- перерабатывающая промышленность показывает минус (-0,1% в 1-м полугодии), в т.ч. машиностроение – минус 4,3%, а производство электрического оборудования – минус 26,8%.
Ну и В-ПЯТЫХ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИРАСТЕТ ВВП, ТЕМ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ (реструктуризация имени Яресько) – в случае 4-х процентного роста ВВП, дополнительные выплаты составят порядка $830 млн, а 7-ми процентного (президентская цель) – более $2 млрд за один год, с учетом того, что «списали» $3,6 млрд.
Гражданская конфискация. Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.