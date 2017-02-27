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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1826182718281829>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:45

zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:46

  дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.

Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!

Согласен, очень хотелось бы!
Но вряд ли удастся. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:27

  ЛАД написав:zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?

Зарплаты ниже по стране в западных областях,это еще один из факторов который стимулирует миграцию.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то так.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Закарпатье все вааще в этом плане печально...
Однако народ точно Не бедствует!
Нормально живут в очень даже красивых домах.
Это личные наблюдения.

Потому и отстреливаются от пограничников.
:lol: :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:41

Накидаю картинок, пусть каждый понимает как хочет.

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Картинки и прогноз не мой. Визуализация хорошая, насчет прогноза - очень дискуссионно.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:51

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ТУДА ЛИ РАСТЕМ?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.

Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо.

Потому что рост некачественный и неустойчивый.

ВО-ПЕРВЫХ, РОСТ ВВП ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

- темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП – 1,6% против 4,6%.

Более того, на протяжении последних 5 лет, промышленное производство падало глубже и росло медленнее, чем ВВП (см. График). Т.е. деиндустриализация имеет ярко выраженную тенденцию.

ВО-ВТОРЫХ, В ИЮНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА ПАДЕНИЕ – минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность – минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение – минус 13,3%.

Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая - 3 месяца рост, 3 месяца падение:

- март (+2,1%), апрель (+5,2%) и май (+1,6%),

- январь (-3,3%), февраль (-1,8%) и июнь (-2,3%).

В-ТРЕТЬИХ, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:

- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;

- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).

В-ЧЕТВЕРТЫХ, ПРИ РОСТЕ ВВП УХУДШАЮТСЯ ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- прямые иностранные продолжают сокращаться – минус 11,5% (с $1,1 млрд в 1-м полугодии 2018 до $972 млн в 1-м полугодии 2019);

- доходы госбюджета не выполняются – минус 26,5 млрд грн, а за вычетом внеплановых поступлений от Нацбанка, госбюджет в 1-м полугодии недополучил 43,9 млрд грн или минус 8,2% от запланированных доходов;

- расходы госбюджета недофинансируются – минус 42,7 млрд грн или минус 8,5% от запланированных расходов на 1-е полугодие 2019;

- трудовая миграция увеличивается – косвенным подтверждением этому является тот факт, что в первом полугодии гайстарбайтеры завели в Украину $6,1 млрд, что на 15% больше, чем в 1-м полугодии 2018;

- перерабатывающая промышленность показывает минус (-0,1% в 1-м полугодии), в т.ч. машиностроение – минус 4,3%, а производство электрического оборудования – минус 26,8%.

Ну и В-ПЯТЫХ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИРАСТЕТ ВВП, ТЕМ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ (реструктуризация имени Яресько) – в случае 4-х процентного роста ВВП, дополнительные выплаты составят порядка $830 млн, а 7-ми процентного (президентская цель) – более $2 млрд за один год, с учетом того, что «списали» $3,6 млрд.



Мое мнение не во всем совпадает с мнением автора.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Накидаю картинок, пусть каждый понимает как хочет.

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Картинки и прогноз не мой. Визуализация хорошая, насчет прогноза - очень дискуссионно.
Очень наглядно, буквально, зеркальное отображение поступления валюты от гастарбайтеров и уровня торгового баланса, что и подтверждает мой вывод, сделанный ранее: на заробитчанах все держится.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:21

Гражданская конфискация.
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

Подробности читайте на Информ-UA: https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye
Как это все будут оценивать и за какой период, можно лишь догадываться.
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