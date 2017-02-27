дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када - 1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше. 2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн. 3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза. Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден. Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
Согласен, очень хотелось бы! Но вряд ли удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.
Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо.
Потому что рост некачественный и неустойчивый.
ВО-ПЕРВЫХ, РОСТ ВВП ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
- темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП – 1,6% против 4,6%.
Более того, на протяжении последних 5 лет, промышленное производство падало глубже и росло медленнее, чем ВВП (см. График). Т.е. деиндустриализация имеет ярко выраженную тенденцию.
ВО-ВТОРЫХ, В ИЮНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА ПАДЕНИЕ – минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность – минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение – минус 13,3%.
Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая - 3 месяца рост, 3 месяца падение:
- март (+2,1%), апрель (+5,2%) и май (+1,6%),
- январь (-3,3%), февраль (-1,8%) и июнь (-2,3%).
В-ТРЕТЬИХ, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:
- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;
- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).
В-ЧЕТВЕРТЫХ, ПРИ РОСТЕ ВВП УХУДШАЮТСЯ ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- прямые иностранные продолжают сокращаться – минус 11,5% (с $1,1 млрд в 1-м полугодии 2018 до $972 млн в 1-м полугодии 2019);
- доходы госбюджета не выполняются – минус 26,5 млрд грн, а за вычетом внеплановых поступлений от Нацбанка, госбюджет в 1-м полугодии недополучил 43,9 млрд грн или минус 8,2% от запланированных доходов;
- расходы госбюджета недофинансируются – минус 42,7 млрд грн или минус 8,5% от запланированных расходов на 1-е полугодие 2019;
- трудовая миграция увеличивается – косвенным подтверждением этому является тот факт, что в первом полугодии гайстарбайтеры завели в Украину $6,1 млрд, что на 15% больше, чем в 1-м полугодии 2018;
- перерабатывающая промышленность показывает минус (-0,1% в 1-м полугодии), в т.ч. машиностроение – минус 4,3%, а производство электрического оборудования – минус 26,8%.
Ну и В-ПЯТЫХ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИРАСТЕТ ВВП, ТЕМ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ (реструктуризация имени Яресько) – в случае 4-х процентного роста ВВП, дополнительные выплаты составят порядка $830 млн, а 7-ми процентного (президентская цель) – более $2 млрд за один год, с учетом того, что «списали» $3,6 млрд.
Zebra написав:Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.
Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе. По Украине соотношение 2 умерших на 1 рожденного. Но есть области где около трех умерших на одного рожденного. Донецкая Луганская Полтавская Черниговская Черкасская