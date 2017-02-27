RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18261827182818291830>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:45

zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13839
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 3927 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:46

  дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.

Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!

Согласен, очень хотелось бы!
Но вряд ли удастся. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13839
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4235 раз.
Подякували: 3927 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:27

  ЛАД написав:zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?

Зарплаты ниже по стране в западных областях,это еще один из факторов который стимулирует миграцию.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

то так.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 21.01.17
Подякував: 686 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В Закарпатье все вааще в этом плане печально...
Однако народ точно Не бедствует!
Нормально живут в очень даже красивых домах.
Это личные наблюдения.

Потому и отстреливаются от пограничников.
:lol: :mrgreen:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 21.01.17
Подякував: 686 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:41

Накидаю картинок, пусть каждый понимает как хочет.

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Картинки и прогноз не мой. Визуализация хорошая, насчет прогноза - очень дискуссионно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:51

Зображення

Зображення

ТУДА ЛИ РАСТЕМ?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.

Экономическое чудо? Не совсем. Точнее, совсем не чудо.

Потому что рост некачественный и неустойчивый.

ВО-ПЕРВЫХ, РОСТ ВВП ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ:

- темпы роста промышленного производства во 2-м квартале 2019 в 3 раза отстают от прироста ВВП – 1,6% против 4,6%.

Более того, на протяжении последних 5 лет, промышленное производство падало глубже и росло медленнее, чем ВВП (см. График). Т.е. деиндустриализация имеет ярко выраженную тенденцию.

ВО-ВТОРЫХ, В ИЮНЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОКАЗАЛА ПАДЕНИЕ – минус 2,3%, в т.ч. перерабатывающая промышленность – минус 6,1% (к июню 2018 года), а машиностроение – минус 13,3%.

Ситуация в промышленности последние полгода очень неустойчивая - 3 месяца рост, 3 месяца падение:

- март (+2,1%), апрель (+5,2%) и май (+1,6%),

- январь (-3,3%), февраль (-1,8%) и июнь (-2,3%).

В-ТРЕТЬИХ, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:

- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;

- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).

В-ЧЕТВЕРТЫХ, ПРИ РОСТЕ ВВП УХУДШАЮТСЯ ДРУГИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- прямые иностранные продолжают сокращаться – минус 11,5% (с $1,1 млрд в 1-м полугодии 2018 до $972 млн в 1-м полугодии 2019);

- доходы госбюджета не выполняются – минус 26,5 млрд грн, а за вычетом внеплановых поступлений от Нацбанка, госбюджет в 1-м полугодии недополучил 43,9 млрд грн или минус 8,2% от запланированных доходов;

- расходы госбюджета недофинансируются – минус 42,7 млрд грн или минус 8,5% от запланированных расходов на 1-е полугодие 2019;

- трудовая миграция увеличивается – косвенным подтверждением этому является тот факт, что в первом полугодии гайстарбайтеры завели в Украину $6,1 млрд, что на 15% больше, чем в 1-м полугодии 2018;

- перерабатывающая промышленность показывает минус (-0,1% в 1-м полугодии), в т.ч. машиностроение – минус 4,3%, а производство электрического оборудования – минус 26,8%.

Ну и В-ПЯТЫХ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИРАСТЕТ ВВП, ТЕМ БОЛЬШЕ УВЕЛИЧАТСЯ ВЫПЛАТЫ ВНЕШНИМ КРЕДИТОРАМ (реструктуризация имени Яресько) – в случае 4-х процентного роста ВВП, дополнительные выплаты составят порядка $830 млн, а 7-ми процентного (президентская цель) – более $2 млрд за один год, с учетом того, что «списали» $3,6 млрд.



Мое мнение не во всем совпадает с мнением автора.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Накидаю картинок, пусть каждый понимает как хочет.

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Картинки и прогноз не мой. Визуализация хорошая, насчет прогноза - очень дискуссионно.
Очень наглядно, буквально, зеркальное отображение поступления валюты от гастарбайтеров и уровня торгового баланса, что и подтверждает мой вывод, сделанный ранее: на заробитчанах все держится.
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
Binimovich
 
Повідомлень: 4004
З нами з: 24.01.14
Подякував: 833 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7092
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:24

  Zebra написав:Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.


Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе.
По Украине соотношение 2 умерших на 1 рожденного. Но есть области где около трех умерших на одного рожденного.
Донецкая
Луганская
Полтавская
Черниговская
Черкасская

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
  #<1 ... 18261827182818291830>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vlad6603, yama, zРадио, zzzzzz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15573 1852767
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:49
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 6, 7, 8
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
70 7261
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:07
Навуходоносор
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1447556
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74862)
18.08.2019 23:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.