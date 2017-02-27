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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 18 сер, 2019 21:28
zzzzzz написав: Zebra написав:
Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.
Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе.
Вот и просуммируйте все области за исключением западных и Киева, и получите цифру близкую к 3 умерло и только 1 родился. Кировоградская, Сумская, Херсонская, Запорожская...
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Zebra
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:30
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:35
Zebra написав: zzzzzz написав: Zebra написав:
Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.
Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе.
Вот и просуммируйте все области за исключением западных и Киева, и получите цифру близкую к 3 умерло и только 1 родился. Кировоградская, Сумская, Херсонская, Запорожская...
А у вас калькулятор сламался ? Вы написали комментарий про рождаемость, вы и считайте. Я вам всего-навсего подкинул точные цифры.
Лично мне регионы с высокой вырождаемостью и так видны.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:42
дарий написав:
Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
... отакої!
- а я тут перше місце зайняв по найбільшому гривневому депоматраці, а воно он як...
.... а через місяць по-трохи почну пороти депо-долароматрац і поповнювати гривневий.... - а виходить, що можу залишитись з фантиками?
... а як же Зе? - а як же Африка і руде слоненя? ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Нед 18 сер, 2019 21:50
hxbbgaf написав:
А пока что этот "хайп" уже стоил банковской системе более 7 ярдов гривен в июле.
В июле всегда отток, каждый год.
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:01
Автор77 написав:
В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.
Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж
кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ?
Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени .
Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:21
Долярчик написав: дарий написав:
Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.
Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!
... отакої!
- а я тут перше місце зайняв по найбільшому гривневому депоматраці, а воно он як...
.... а через місяць по-трохи почну пороти депо-долароматрац і поповнювати гривневий.... - а виходить, що можу залишитись з фантиками?
... а як же Зе? - а як же Африка і руде слоненя? ©®™
никогда, НИКОГДА не мешайте патриотизм, политику с личной экономикой
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:27
Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
Живите своим умом!
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:32
zzzzzz написав: Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами.
Востаннє редагувалось Moneta
в Нед 18 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37
Moneta написав: zzzzzz написав: Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали.
И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче
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Zebra
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