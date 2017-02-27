Додано: Нед 18 сер, 2019 22:01

Автор77 написав: В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.



Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж

кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ?Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени .Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы