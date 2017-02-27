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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:28

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.


Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе.

Вот и просуммируйте все области за исключением западных и Киева, и получите цифру близкую к 3 умерло и только 1 родился. Кировоградская, Сумская, Херсонская, Запорожская...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Він мені нагадував Парамона! Я пам’ятаю Сергія ще з 70-х років минулого століття! Викопаний чай був!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:35

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Если исключить западную часть страны и Киев, то на остальных территориях примерно 3 умерло и только 1 родился.


Зачем что-то фантаировать, все данные есть на Держстате по областям в открытом доступе.

Вот и просуммируйте все области за исключением западных и Киева, и получите цифру близкую к 3 умерло и только 1 родился. Кировоградская, Сумская, Херсонская, Запорожская...


А у вас калькулятор сламался ? Вы написали комментарий про рождаемость, вы и считайте. Я вам всего-навсего подкинул точные цифры.
Лично мне регионы с высокой вырождаемостью и так видны.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:42

... що ж це коїться?! ©®™

  дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.

Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!

... отакої!
- а я тут перше місце зайняв по найбільшому гривневому депоматраці, а воно он як... :roll:
.... а через місяць по-трохи почну пороти депо-долароматрац і поповнювати гривневий.... - а виходить, що можу залишитись з фантиками? :shock: :roll:

... а як же Зе? - а як же Африка і руде слоненя? ©®™ :roll:
:mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:50

  hxbbgaf написав:А пока что этот "хайп" уже стоил банковской системе более 7 ярдов гривен в июле.


В июле всегда отток, каждый год.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.

Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж

кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ?
Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени .
Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:21

  Долярчик написав:
  дарий написав:Периодичность стабилизации курса нашей грн лично мне говорит о повторе уже обычной,примерно восьмигодовой ситуации, када -
1. Начинает становится выгодно тарить продукты в Польше.
2. Цены продолжают расти, несмотря на укрепление грн.
3. Смена власти.

Итог - укрепление бакса в 2-3 раза.
Нерезовский бум может отложить эту тему ненадолго, однако итог очевиден.
Очень хотелось бы ошибиться хоть в этот раз!

... отакої!
- а я тут перше місце зайняв по найбільшому гривневому депоматраці, а воно он як... :roll:
.... а через місяць по-трохи почну пороти депо-долароматрац і поповнювати гривневий.... - а виходить, що можу залишитись з фантиками? :shock: :roll:

... а як же Зе? - а як же Африка і руде слоненя? ©®™ :roll:
:mrgreen:


никогда, НИКОГДА не мешайте патриотизм, политику с личной экономикой

очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:27

  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:32

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37

  Moneta написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали.

И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче :lol:
Zebra
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