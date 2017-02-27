Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.
Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.
Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать.
В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину !