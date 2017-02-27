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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:52

Зображення

Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.

Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.

Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать.
В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину !
Живите своим умом!
zzzzzz
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