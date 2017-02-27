Додано: Нед 18 сер, 2019 23:10

zzzzzz написав: Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.

1.18-30 лет.

2.30-40 лет.

3. старше 40 лет.



Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад. Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.1.18-30 лет.2.30-40 лет.3. старше 40 лет.Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

zРадио написав: Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.



С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:

- в сельском хозяйстве растет;

- в строительстве растет;

- в торговле растет;

- в промышленности падает;

- в финансовой и страховой деятельности падает;

- в медицине падает;

- в сфере образования падает;

- в транспорте и логистике - стабильна.



Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны... Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:- в сельском хозяйстве растет;- в строительстве растет;- в торговле растет;- в промышленности падает;- в финансовой и страховой деятельности падает;- в медицине падает;- в сфере образования падает;- в транспорте и логистике - стабильна.Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны...

ЛАД написав: Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов? Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?И вообще плохая разбивка.Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.Вот и смотрите в ту же табличку:- в сельском хозяйстве растет только с 2017 на 2018, -451.4 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)- в строительстве растет только с 2017 на 2018, -175.8 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)- в торговле растет с 2015 (она всегда первая отходит), но -614,8 тыс чел- в промышленности падает и падало всегда, -744 тыс чел с 2013- в финансовой и страховой деятельности падает с 2012 года (по табличке), я же скажу, что падает куда дольше - начиная с сокращения несоразмерно раздутой к 2008 году сети отделений и раздутых штатов, -92 тыс чел с 2013- в медицине падает непрерывно, -176,4 тыс чел с 2013- в сфере образования падает непрерывно, -194,7 тыс чел с 2013- в транспорте и логистике - стабильна лишь последние два года, а так - медленно снижается.Итого, думаю не секрет, что наибольшая масса уезжающих была никак не с 2017 года, а раньше. Из тех отраслей, что показали смену тренда в 2014 году - с/х, строительсво, торговля - потеряли суммарно только по этим трем миллион с четвертью. Промышленность в плане занятости теряла и теряет непрерывно.Итого, нет противоречия моим словам, что основую гастарбайтеров составляют малооплачиваемые и малоквалифицированные. С/х и строительство по этому показателю только начали отрастать, и то это рост только к 2017.Но при этом, хотел бы добавить, что с ухудшением экономической ситуации предприятиям свойственно минимизировать расходы на штат в том числе и за счет вывода части персонала из штата, на аутстафф и аутсорс, в торговле часто вообще на работу без оформления - потому суммарные минуса в миллионы не всегда означают реального снижения работающих на такое же количествоА куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда".