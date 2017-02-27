RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1826182718281829

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:32

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Moneta
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 26.06.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37

  Moneta написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали.

И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче :lol:
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7090
З нами з: 21.09.12
Подякував: 582 раз.
Подякували: 1039 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 22:52

Зображення

Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.

Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.

Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать.
В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину !
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.
1.18-30 лет.
2.30-40 лет.
3. старше 40 лет.

Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?
И вообще плохая разбивка.
Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:
- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться
- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.
Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.
  zРадио написав:Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.

С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:
- в сельском хозяйстве растет;
- в строительстве растет;
- в торговле растет;
- в промышленности падает;
- в финансовой и страховой деятельности падает;
- в медицине падает;
- в сфере образования падает;
- в транспорте и логистике - стабильна.

Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны...

Вот и смотрите в ту же табличку:
- в сельском хозяйстве растет только с 2017 на 2018, -451.4 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)
- в строительстве растет только с 2017 на 2018, -175.8 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)
- в торговле растет с 2015 (она всегда первая отходит), но -614,8 тыс чел
- в промышленности падает и падало всегда, -744 тыс чел с 2013
- в финансовой и страховой деятельности падает с 2012 года (по табличке), я же скажу, что падает куда дольше - начиная с сокращения несоразмерно раздутой к 2008 году сети отделений и раздутых штатов, -92 тыс чел с 2013
- в медицине падает непрерывно, -176,4 тыс чел с 2013
- в сфере образования падает непрерывно, -194,7 тыс чел с 2013
- в транспорте и логистике - стабильна лишь последние два года, а так - медленно снижается.
Итого, думаю не секрет, что наибольшая масса уезжающих была никак не с 2017 года, а раньше. Из тех отраслей, что показали смену тренда в 2014 году - с/х, строительсво, торговля - потеряли суммарно только по этим трем миллион с четвертью. Промышленность в плане занятости теряла и теряет непрерывно.
Итого, нет противоречия моим словам, что основую гастарбайтеров составляют малооплачиваемые и малоквалифицированные. С/х и строительство по этому показателю только начали отрастать, и то это рост только к 2017.
Но при этом, хотел бы добавить, что с ухудшением экономической ситуации предприятиям свойственно минимизировать расходы на штат в том числе и за счет вывода части персонала из штата, на аутстафф и аутсорс, в торговле часто вообще на работу без оформления - потому суммарные минуса в миллионы не всегда означают реального снижения работающих на такое же количество
  ЛАД написав:Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда".
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25347
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1124 раз.
Подякували: 5960 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:15

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.
1.18-30 лет.
2.30-40 лет.
3. старше 40 лет.

Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?
И вообще плохая разбивка.
Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:
- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться
- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.
Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.


Это не моя разбивка. Это НБУ делал исследование.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:26

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче :lol:


Поражаюсь, кому вообще в 2014 году приходило в голову СЛИВАТЬ доллар и вкладьіваться в гривну?.. Гривна вообще могла исчезнуть.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 19.02.14
Подякував: 83 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:48

sergey_sryvkin
А кто сейчас по 25 продает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34707
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3377 раз.
Подякували: 7174 раз.
 
Профіль
28
5
2
  #<1 ... 1826182718281829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1556, 1557, 1558
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15573 1852834
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:49
osafly
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 6, 7, 8
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
70 7313
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 22:07
Навуходоносор
Валютный рынок в мире 1 ... 667, 668, 669
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6683 1447571
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 сер, 2019 21:49
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23263)
19.08.2019 01:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.