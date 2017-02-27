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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1826182718281829 Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде: Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22 Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295 вище 25.65 51% 149 25.55 - 25.6499 9% 26 25.45 - 25.5499 6% 19 25.40 - 25.4499 6% 18 25.35 - 25.3999 4% 11 25.30 - 25.3499 1% 3 25.25 - 25.2999 3% 8 нижче 25.25 21% 61 Всього голосів : 295 Додано: Нед 18 сер, 2019 22:32 zzzzzz написав: Moneta написав:

очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге. очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.



100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19 100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19



я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами. я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами. Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз. Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47 Moneta Повідомлень: 1915 З нами з: 26.06.11 Подякував: 27 раз. Подякували: 451 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 22:37 Moneta написав: zzzzzz написав: Moneta написав:

очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге. очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.



100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19 100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19



я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали.

И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче Zebra

Повідомлень: 7090 З нами з: 21.09.12 Подякував: 582 раз. Подякували: 1039 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 22:52



Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.



Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.



Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать.

В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину ! Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать.В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину ! Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34708 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3377 раз. Подякували: 7175 раз. Профіль 28 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 23:10 Re: Валютный рынок в контексте ДС zzzzzz написав: Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.

1.18-30 лет.

2.30-40 лет.

3. старше 40 лет.



Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад. Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.1.18-30 лет.2.30-40 лет.3. старше 40 лет.Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?

И вообще плохая разбивка.

Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:

- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться

- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.

Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого. zРадио написав: Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.



С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:

- в сельском хозяйстве растет;

- в строительстве растет;

- в торговле растет;

- в промышленности падает;

- в финансовой и страховой деятельности падает;

- в медицине падает;

- в сфере образования падает;

- в транспорте и логистике - стабильна.



Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны... Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость:- в сельском хозяйстве растет;- в строительстве растет;- в торговле растет;- в промышленности падает;- в финансовой и страховой деятельности падает;- в медицине падает;- в сфере образования падает;- в транспорте и логистике - стабильна.Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны...

Вот и смотрите в ту же табличку:

- в сельском хозяйстве растет только с 2017 на 2018, -451.4 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)

- в строительстве растет только с 2017 на 2018, -175.8 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)

- в торговле растет с 2015 (она всегда первая отходит), но -614,8 тыс чел

- в промышленности падает и падало всегда, -744 тыс чел с 2013

- в финансовой и страховой деятельности падает с 2012 года (по табличке), я же скажу, что падает куда дольше - начиная с сокращения несоразмерно раздутой к 2008 году сети отделений и раздутых штатов, -92 тыс чел с 2013

- в медицине падает непрерывно, -176,4 тыс чел с 2013

- в сфере образования падает непрерывно, -194,7 тыс чел с 2013

- в транспорте и логистике - стабильна лишь последние два года, а так - медленно снижается.

Итого, думаю не секрет, что наибольшая масса уезжающих была никак не с 2017 года, а раньше. Из тех отраслей, что показали смену тренда в 2014 году - с/х, строительсво, торговля - потеряли суммарно только по этим трем миллион с четвертью. Промышленность в плане занятости теряла и теряет непрерывно.

Итого, нет противоречия моим словам, что основую гастарбайтеров составляют малооплачиваемые и малоквалифицированные. С/х и строительство по этому показателю только начали отрастать, и то это рост только к 2017.

Но при этом, хотел бы добавить, что с ухудшением экономической ситуации предприятиям свойственно минимизировать расходы на штат в том числе и за счет вывода части персонала из штата, на аутстафф и аутсорс, в торговле часто вообще на работу без оформления - потому суммарные минуса в миллионы не всегда означают реального снижения работающих на такое же количество

ЛАД написав: Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов? Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда". Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?И вообще плохая разбивка.Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.Вот и смотрите в ту же табличку:- в сельском хозяйстве растет только с 2017 на 2018, -451.4 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)- в строительстве растет только с 2017 на 2018, -175.8 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло)- в торговле растет с 2015 (она всегда первая отходит), но -614,8 тыс чел- в промышленности падает и падало всегда, -744 тыс чел с 2013- в финансовой и страховой деятельности падает с 2012 года (по табличке), я же скажу, что падает куда дольше - начиная с сокращения несоразмерно раздутой к 2008 году сети отделений и раздутых штатов, -92 тыс чел с 2013- в медицине падает непрерывно, -176,4 тыс чел с 2013- в сфере образования падает непрерывно, -194,7 тыс чел с 2013- в транспорте и логистике - стабильна лишь последние два года, а так - медленно снижается.Итого, думаю не секрет, что наибольшая масса уезжающих была никак не с 2017 года, а раньше. Из тех отраслей, что показали смену тренда в 2014 году - с/х, строительсво, торговля - потеряли суммарно только по этим трем миллион с четвертью. Промышленность в плане занятости теряла и теряет непрерывно.Итого, нет противоречия моим словам, что основую гастарбайтеров составляют малооплачиваемые и малоквалифицированные. С/х и строительство по этому показателю только начали отрастать, и то это рост только к 2017.Но при этом, хотел бы добавить, что с ухудшением экономической ситуации предприятиям свойственно минимизировать расходы на штат в том числе и за счет вывода части персонала из штата, на аутстафф и аутсорс, в торговле часто вообще на работу без оформления - потому суммарные минуса в миллионы не всегда означают реального снижения работающих на такое же количествоА куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда". Faceless

Модератор Повідомлень: 25347 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5960 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 23:15 Faceless написав: zzzzzz написав: Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.

1.18-30 лет.

2.30-40 лет.

3. старше 40 лет.



Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад. Условно можно разделить всех выезжающих на три категории.1.18-30 лет.2.30-40 лет.3. старше 40 лет.Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.

Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?

И вообще плохая разбивка.

Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:

- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться

- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.

Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого. Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%?И вообще плохая разбивка.Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется:- молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться- уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться.Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.



Это не моя разбивка. Это НБУ делал исследование. Это не моя разбивка. Это НБУ делал исследование. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34708 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3377 раз. Подякували: 7175 раз. Профіль 28 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 23:26 Zebra написав: zzzzzz написав: Moneta написав:

очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге. очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.



100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19 100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19



И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче



Поражаюсь, кому вообще в 2014 году приходило в голову СЛИВАТЬ доллар и вкладьіваться в гривну?.. Гривна вообще могла исчезнуть. Поражаюсь, кому вообще в 2014 году приходило в голову СЛИВАТЬ доллар и вкладьіваться в гривну?.. Гривна вообще могла исчезнуть. sergey_sryvkin

Повідомлень: 294 З нами з: 19.02.14 Подякував: 83 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 23:48 sergey_sryvkin

А кто сейчас по 25 продает ? Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 34708 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3377 раз. Подякували: 7175 раз. Профіль 28 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 00:59 yama написав: Автор77 написав: В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.



Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж

кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ?

Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени .

Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ?Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени .Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы



1.Ну времена Ющенко когда старший продавец в небольшом маркете по продаже холодильников,стиралок и т.п. имел в начале 2008-го - 2 тыс. долларов в месяц на руки конечно безвозвратно канули.



2.Вроде бы я не писал, о том, что можно шариться целый день по маркету с кофе в руках и получать 15-20, нет ну шариться конечно можно,что многие и делают, но зарплата в таком случае - десятка наверное.



3.Я никогда не работал в этой сфере,но очень многие знакомые в ней работают,все они прошли какой-никакой отбор,и конечно же умеют продавать, с их слов ,например, зарплата в Фишках может быть намного круче, чем в Алло, поскольку процент от продаж- стимул не сравним.

Ну и т.п., разные компании по разному начисляют процентовку , особенно если выполняют план по впариванию доп.услуг и аксесуаров.

Иногда человек даже без опыта, просто попадает в хорошую компанию, и за счет удачного места расположения точки, плюс какие-то таланты по впариванию от природы -



и "пятнашка" в кармане.



20 - это уже имеют опытные впариватели, со стажем работы. 25 - это по праздникам доходит , также не у всех естественно.



4.Поскольку сейчас реально непростые времена, то согласен - 20-25 -это скорее исключение из правил, а вот "пятнашку" наработать не так уж и сложно, если голову на плечах иметь, и иметь немного руки развязанные насчет мотивирования клиента.



5.А общая ситуация с экономикой - на раздорожье, с одной стороны ,вроде бардак и махновщину обещают прикрутить, с другой стороны, пока что в стране политика,а не экономика рулит общей ситуацией , и будет ли в таких условиях обещанный рост экономики, и соответственно рост доходов- пока непонятно и проблематично.



6.По курсу на 99% жду осенью минимум 27 грн. за 1 доллар.А дальнейший вектор будем оценивать по ходу пьесы.



7.И вообще даже 20-ка для хорошего продажника это не показатель средней по больнице.

Средняя по больнице - фиговая, иначе бы не перли за 700 баксов аж 250 часов батрачить и поднимать на 10 млрд.злотувок польскую экономику ежегодно.



8.Весь этот рост ВВП - это скорее всего какая-то игра цифр, дутость, пузырь, не чувствуется в стране экономический рост на моменте.Верим в лучшее конечно, но до окончания бардака еще идти и идти.



9.Этот карточный домик пока еще держится не на крепких ножках, а на играх с теми же госбумагами, торговле, отрицательном сальдо торговли товарами и т.п.



10.Исключение ай-тишники, им пофиг ветер, они - государство в государстве, расцвели они так как Украина единственная страна в мире, где им не надо платить налоги, ведь 5% это и не налог вовсе, а так копейки.Есть и еще халявные сферы, причем если ай-тишники просто умные ребята, и они заслуживают своих денег, то, к примеру, торговцы секонд-хендом, не уплачивающие даже пресловутые 5 % с оборота, а скорее всего имеющие налогобложение - 1% с оборота ( и то вряд ли), стали сравнимы в Украине по доходам с наркоторговлей, проституцей, и торговлей оружием.

Ну как-то так, может немножко с преувеличением, но реально владельцы раскрученного секонда - в основном давным давно уже долларовые миллионеры .

Вот такая у нас ситуация, техничка в школе платит ( с учетом расходов работодателя) наверное до 45%, а секонд-хендщики 1% ,будучи долларовыми миллионерами. Не знаю сколько они рабочей силе платят, но думается, какие-то жалкие копейки, паралельно прибивают беушной немецкуой одеждой легальную торговлю и отечественную легкую промышленность.

Но попробуй их задень.

Их благородный гнев будет сравним разве что с контрабандистами-евробляхерами

Вот такое оно - направление в Европу по-украински, никто не хочет ,чтобы его заставили платить налоги, те же мега-сети,строймаркеты, к примеру, которые могут иметь выручку - 3-5 млн. гривен в день , часть оборота заводят в тень разными способами.



И вообще - посмотрим динамику ПИИ во 2-м полугодии, многое станет ясно . 1.Ну времена Ющенко когда старший продавец в небольшом маркете по продаже холодильников,стиралок и т.п. имел в начале 2008-го - 2 тыс. долларов в месяц на руки конечно безвозвратно канули.2.Вроде бы я не писал, о том, что можно шариться целый день по маркету с кофе в руках и получать 15-20, нет ну шариться конечно можно,что многие и делают, но зарплата в таком случае - десятка наверное.3.Я никогда не работал в этой сфере,но очень многие знакомые в ней работают,все они прошли какой-никакой отбор,и конечно же умеют продавать, с их слов ,например, зарплата в Фишках может быть намного круче, чем в Алло, поскольку процент от продаж- стимул не сравним.Ну и т.п., разные компании по разному начисляют процентовку , особенно если выполняют план по впариванию доп.услуг и аксесуаров.Иногда человек даже без опыта, просто попадает в хорошую компанию, и за счет удачного места расположения точки, плюс какие-то таланты по впариванию от природы -и "пятнашка" в кармане.20 - это уже имеют опытные впариватели, со стажем работы. 25 - это по праздникам доходит , также не у всех естественно.4.Поскольку сейчас реально непростые времена, то согласен - 20-25 -это скорее исключение из правил, а вот "пятнашку" наработать не так уж и сложно, если голову на плечах иметь, и иметь немного руки развязанные насчет мотивирования клиента.5.А общая ситуация с экономикой - на раздорожье, с одной стороны ,вроде бардак и махновщину обещают прикрутить, с другой стороны, пока что в стране политика,а не экономика рулит общей ситуацией, и будет ли в таких условиях обещанный рост экономики, и соответственно рост доходов- пока непонятно и проблематично.6.По курсу на 99% жду осенью минимум 27 грн.за 1 доллар.А дальнейший вектор будем оценивать по ходу пьесы.7.И вообще даже 20-ка для хорошего продажника это не показатель средней по больнице.Средняя по больнице - фиговая, иначе бы не перли за 700 баксов аж 250 часов батрачить и поднимать на 10 млрд.злотувок польскую экономику ежегодно.8.Весь этот рост ВВП - это скорее всего какая-то игра цифр, дутость, пузырь, не чувствуется в стране экономический рост на моменте.Верим в лучшее конечно, но до окончания бардака еще идти и идти.9.Этот карточный домик пока еще держится не на крепких ножках, а на играх с теми же госбумагами, торговле, отрицательном сальдо торговли товарами и т.п.10.Исключение ай-тишники, им пофиг ветер, они - государство в государстве, расцвели они так как Украина единственная страна в мире, где им не надо платить налоги, ведь 5% это и не налог вовсе, а так копейки.Есть и еще халявные сферы, причем если ай-тишники просто умные ребята, и они заслуживают своих денег, то, к примеру, торговцы секонд-хендом, не уплачивающие даже пресловутые 5 % с оборота, а скорее всего имеющие налогобложение - 1% с оборота ( и то вряд ли), стали сравнимы в Украине по доходам с наркоторговлей, проституцей, и торговлей оружием.Ну как-то так, может немножко с преувеличением, но реально владельцы раскрученного секонда - в основном давным давно уже долларовые миллионерыВот такая у нас ситуация, техничка в школе платит ( с учетом расходов работодателя) наверное до 45%, а секонд-хендщики 1% ,будучи долларовыми миллионерами. Не знаю сколько они рабочей силе платят, но думается, какие-то жалкие копейки, паралельно прибивают беушной немецкуой одеждой легальную торговлю и отечественную легкую промышленность.Но попробуй их задень.Их благородный гнев будет сравним разве что с контрабандистами-евробляхерамиВот такое оно - направление в Европу по-украински, никто не хочет ,чтобы его заставили платить налоги, те же мега-сети,строймаркеты, к примеру, которые могут иметь выручку - 3-5 млн. гривен в день, часть оборота заводят в тень разными способами.И вообще - посмотрим динамику ПИИ во 2-м полугодии, многое станет ясно . Автор77 Повідомлень: 385 З нами з: 09.11.16 Подякував: 48 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 06:04 Binimovich написав: Автор77 написав: Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы

10-12 злотых в час.

Это нищета,но люди едут.



Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.



У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).



В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.



Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.



Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.



При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось.

Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.



Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.



Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.



Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах.

Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм.

Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки" ,тогда все будет ОК. Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы10-12 злотых в час.Это нищета,но люди едут.Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось.Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах.Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм.Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки",тогда все будет ОК. 15 - 20 Кгрн в месяц в супермаркет по продаже бытовой техники? Без опыта работы? Не верю. 15 - 20 Кгрн в месяц в супермаркет по продаже бытовой техники? Без опыта работы? Не верю.

Півтора роки тому директор філіі Комфі жалілась, що тікають у Польщу. Півтора роки тому директор філіі Комфі жалілась, що тікають у Польщу. athena1 Повідомлень: 2059 З нами з: 18.12.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 сер, 2019 06:09 дарий написав: В Закарпатье все вааще в этом плане печально...

Однако народ точно Не бедствует!

Нормально живут в очень даже красивых домах.

Это личные наблюдения.



Потому и отстреливаются от пограничников.

В Закарпатье все вааще в этом плане печально...Однако народ точно Не бедствует!Нормально живут в очень даже красивых домах.Это личные наблюдения.Потому и отстреливаются от пограничников.

Там із Совкових часів заповідник заробітчан. Лєсапавал...

І майже усі на фруктах, овочах, кві ах живуть Там із Совкових часів заповідник заробітчан. Лєсапавал...І майже усі на фруктах, овочах, кві ах живуть athena1 Повідомлень: 2059 З нами з: 18.12.08 Подякував: 61 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1826182718281829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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