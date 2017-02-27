Moneta написав: очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали. только холодный расчет своими мозгами.
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 18 сер, 2019 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Moneta написав: очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.
100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19
я тоже, но увы откупился только частью, а основное до августа 2015 зависло в Дельте, когда на дворе уже по 22 было... и все из-за того что смешал патриотизм с политикой. Теперь никакой власти не доверю свои кровные. Ни за какие коврижки, сколько бы вышиванок не нацепили, какие бы правильные лозунги не кричали.
И я тогда попал немного, сдал по 12, откупил в срочном порядке по 13. Многие страдали, это сделало нас крепче
Сегодня произошел маленький рекорд. Запасы газа в ПХГ побили 6-летний рекорд и на 17 августа достигли 17,170 млрд.куб.м.
Главное отличие в том что все максимум прошлых лет были в период с 18 октября до 7 ноября, то есть еще есть как минимум 2-2,5 месяца для продолжения закачки газа.
Битва за новый транзитный договор с Газпромом будет очень жесткой. Я даже не исключаю что кремль пойдет на военное обострение на Донбассе. Украине нужен транзитный договор на длительный срок , лет на 10. И с нормальными объемами прокачки, т.к. объемы 10-20 млрд кубов вообще экономически убыточно прокачивать. В 2017-2018 транзит составил 87 и 93 млрд.кубов соответственно. Будем держать кулаки за Украину !
zzzzzz написав:Условно можно разделить всех выезжающих на три категории. 1.18-30 лет. 2.30-40 лет. 3. старше 40 лет.
Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.
Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%? И вообще плохая разбивка. Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется: - молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться - уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться. Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.
zРадио написав:Да и спорить тут, по большому счету, не о чем - Госстат дает занятость в разрезе видов деятельности.
С 2015-го года (когда в статистике перестали учитывать и Крым, и ОРДЛО) занятость: - в сельском хозяйстве растет; - в строительстве растет; - в торговле растет; - в промышленности падает; - в финансовой и страховой деятельности падает; - в медицине падает; - в сфере образования падает; - в транспорте и логистике - стабильна.
Вот вам и ответ на вопрос, кто уезжает - субъективные наблюдения и домыслы не нужны...
Вот и смотрите в ту же табличку: - в сельском хозяйстве растет только с 2017 на 2018, -451.4 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло) - в строительстве растет только с 2017 на 2018, -175.8 тыс чел с 2013 (до этого тоже росло) - в торговле растет с 2015 (она всегда первая отходит), но -614,8 тыс чел - в промышленности падает и падало всегда, -744 тыс чел с 2013 - в финансовой и страховой деятельности падает с 2012 года (по табличке), я же скажу, что падает куда дольше - начиная с сокращения несоразмерно раздутой к 2008 году сети отделений и раздутых штатов, -92 тыс чел с 2013 - в медицине падает непрерывно, -176,4 тыс чел с 2013 - в сфере образования падает непрерывно, -194,7 тыс чел с 2013 - в транспорте и логистике - стабильна лишь последние два года, а так - медленно снижается. Итого, думаю не секрет, что наибольшая масса уезжающих была никак не с 2017 года, а раньше. Из тех отраслей, что показали смену тренда в 2014 году - с/х, строительсво, торговля - потеряли суммарно только по этим трем миллион с четвертью. Промышленность в плане занятости теряла и теряет непрерывно. Итого, нет противоречия моим словам, что основую гастарбайтеров составляют малооплачиваемые и малоквалифицированные. С/х и строительство по этому показателю только начали отрастать, и то это рост только к 2017. Но при этом, хотел бы добавить, что с ухудшением экономической ситуации предприятиям свойственно минимизировать расходы на штат в том числе и за счет вывода части персонала из штата, на аутстафф и аутсорс, в торговле часто вообще на работу без оформления - потому суммарные минуса в миллионы не всегда означают реального снижения работающих на такое же количество
ЛАД написав:Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?
А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда".
zzzzzz написав:Условно можно разделить всех выезжающих на три категории. 1.18-30 лет. 2.30-40 лет. 3. старше 40 лет.
Так вот самое плохое это в том что из 1 категории уехавших 80% уже никогда не вернется назад.
Именно 80%? Это видение какое было? Почему не 90%, или не 70, а, может 50%? И вообще плохая разбивка. Две основные категории тех, кто едет и маловероятно, что вернется: - молодежь, что едет туда учится, и сразу рассчитывает там и остаться - уже не молодежь, кто едет туда по специальности, на конкретный оффер, планируя там и остаться. Остальные же, а это и молодые работяги (до 30) и старше, основная масса, кто едет туда гастриком на стройки, конвейер - почти круглогодичная работа, + сезонные рабочие - это не те, кто может (и хочет) там остаться. Разве что найдут там кого.
Автор77 написав:В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.
Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж
кхм кхм ..это в каких конкретно магазинах и кто конкретно получает 15-20 тис ? Во Львове менеджер по оптовых продажах B2B (бизнес для бизнеса) то есть в корпоративном секторе имеет столько сколько вы указали , при том что интеллектуально работает по 9-10 часов в день , часто не успевая пообедать , не отрываясь от ПК и телефона даже во время перекуса не дают бутерброд прожевать - кто-то звонит вот такой менеджер может иметь 20 000 грн ... А продаван который будет шляться по маркету пусть и 10 часов в день это врятли ... разве что будет работать на ДВУХ-ТРЕХ хозяев например на Новую Линию и параллельно одновременно на пару поставщиков продвигая их товар, пока основной работодатель буде смотреть сквозь пальцы не замечать ... до поры до времени . Так что если подскажете где можно шаро..ся весь день по меркету во Львове иметь 20к напишите в приват у меня есть много знакомых которые готовы
1.Ну времена Ющенко когда старший продавец в небольшом маркете по продаже холодильников,стиралок и т.п. имел в начале 2008-го - 2 тыс. долларов в месяц на руки конечно безвозвратно канули.
2.Вроде бы я не писал, о том, что можно шариться целый день по маркету с кофе в руках и получать 15-20, нет ну шариться конечно можно,что многие и делают, но зарплата в таком случае - десятка наверное.
3.Я никогда не работал в этой сфере,но очень многие знакомые в ней работают,все они прошли какой-никакой отбор,и конечно же умеют продавать, с их слов ,например, зарплата в Фишках может быть намного круче, чем в Алло, поскольку процент от продаж- стимул не сравним. Ну и т.п., разные компании по разному начисляют процентовку , особенно если выполняют план по впариванию доп.услуг и аксесуаров. Иногда человек даже без опыта, просто попадает в хорошую компанию, и за счет удачного места расположения точки, плюс какие-то таланты по впариванию от природы -
и "пятнашка" в кармане.
20 - это уже имеют опытные впариватели, со стажем работы. 25 - это по праздникам доходит , также не у всех естественно.
4.Поскольку сейчас реально непростые времена, то согласен - 20-25 -это скорее исключение из правил, а вот "пятнашку" наработать не так уж и сложно, если голову на плечах иметь, и иметь немного руки развязанные насчет мотивирования клиента.
5.А общая ситуация с экономикой - на раздорожье, с одной стороны ,вроде бардак и махновщину обещают прикрутить, с другой стороны, пока что в стране политика,а не экономика рулит общей ситуацией , и будет ли в таких условиях обещанный рост экономики, и соответственно рост доходов- пока непонятно и проблематично.
6.По курсу на 99% жду осенью минимум 27 грн. за 1 доллар.А дальнейший вектор будем оценивать по ходу пьесы.
7.И вообще даже 20-ка для хорошего продажника это не показатель средней по больнице. Средняя по больнице - фиговая, иначе бы не перли за 700 баксов аж 250 часов батрачить и поднимать на 10 млрд.злотувок польскую экономику ежегодно.
8.Весь этот рост ВВП - это скорее всего какая-то игра цифр, дутость, пузырь, не чувствуется в стране экономический рост на моменте.Верим в лучшее конечно, но до окончания бардака еще идти и идти.
9.Этот карточный домик пока еще держится не на крепких ножках, а на играх с теми же госбумагами, торговле, отрицательном сальдо торговли товарами и т.п.
10.Исключение ай-тишники, им пофиг ветер, они - государство в государстве, расцвели они так как Украина единственная страна в мире, где им не надо платить налоги, ведь 5% это и не налог вовсе, а так копейки.Есть и еще халявные сферы, причем если ай-тишники просто умные ребята, и они заслуживают своих денег, то, к примеру, торговцы секонд-хендом, не уплачивающие даже пресловутые 5 % с оборота, а скорее всего имеющие налогобложение - 1% с оборота ( и то вряд ли), стали сравнимы в Украине по доходам с наркоторговлей, проституцей, и торговлей оружием. Ну как-то так, может немножко с преувеличением, но реально владельцы раскрученного секонда - в основном давным давно уже долларовые миллионеры . Вот такая у нас ситуация, техничка в школе платит ( с учетом расходов работодателя) наверное до 45%, а секонд-хендщики 1% ,будучи долларовыми миллионерами. Не знаю сколько они рабочей силе платят, но думается, какие-то жалкие копейки, паралельно прибивают беушной немецкуой одеждой легальную торговлю и отечественную легкую промышленность. Но попробуй их задень. Их благородный гнев будет сравним разве что с контрабандистами-евробляхерами Вот такое оно - направление в Европу по-украински, никто не хочет ,чтобы его заставили платить налоги, те же мега-сети,строймаркеты, к примеру, которые могут иметь выручку - 3-5 млн. гривен в день , часть оборота заводят в тень разными способами.
И вообще - посмотрим динамику ПИИ во 2-м полугодии, многое станет ясно .
Автор77 написав:Все кого спрашивал - утверждают, что из Польши в среднем можно - привезти чистыми домой 700-800 дол.за 250 часов работы 10-12 злотых в час. Это нищета,но люди едут.
Отклонения - горничная в отеле в Варшаве на теплом месте, или столяр, клепающий яхты в Гданске - не берем в расчет, так как это уже просто относительная удача, и соответственно другие доходы.
У нас 10-12 злотых в час соответствует около 10 тыс.грн.,плюс-минус (это за 160 часов по труд.кодексу).
В то же время продавать технику в маркетах или салонах можно устроиться за 15-20 тыс.грн. в месяц.
Выходит, что проблема большинства уезжающих - не смогли найти свое рабочее место тут в следствие не умения ,либо не имения опыта в сфере продаж, либо в силу возраста, в продажи берут либо молодежи,либо чуть постарше.
Ну а так в среднем таки страна стала жить хуже ,не взирая ни на какие средние зарплаты и т.п.
При той же долларовой составляющей зарплаты в 2013-м цены на все были смешные, и на продукты,и на комуналку, соответственно людям на жизнь хватало и что-то там захомячить получалось. Сейчас очень выросли именно расходы, на все причем, от услуг до товаров.
Поэтому и уезжают, те кто не сумел устроиться тут - потому,что стали банально не выживать по существующим ценам.
Тут есть еще и такое понятие как цены по украински, наши торговцы норовят содрать с соотечественников побольше, они делают деньги не на обороте как те же поляки, а на наценке.
Например , все что покупалось для ремонта квартиры от краски до техники и мебели бралось мною минимум под 15-25% скидки. Или вот дисплей со стеклом недавно на Apple пришлось менять, так цена на б\у оригинал колебалась от 1400 до 2500 в разных салонах. Ну т.е. когда что-то покупаешь надо просто не быть лохом,те же продукты надо по акции в Сильпо ,или Метро брать , по возможности с запасом.Весь мир так живет, тогда и доходов будет всем хватать, и не надо будет гастером батрачить. А наши люди порой банально не умеют совершать рациональные покупки,торговаться не просто не умеют, а не хотят.Понятно в продуктовых сетях никто не торгуется, там просто на акциях и распродажах надо ловить,но вот до недавних пор даже в Эпицентре можно было торговаться,брал у них все под минус 15% причем все от копеечных покупок. С середины лета ,правда,они эту лавочку прикрыли, сейчас максимум 7%.Западный принцип - прагматизм,педантичность,рационализм. Ну и плюс конечно надо, чтобы "они меньше тырили наши бабки" ,тогда все будет ОК.
15 - 20 Кгрн в месяц в супермаркет по продаже бытовой техники? Без опыта работы? Не верю.
Півтора роки тому директор філіі Комфі жалілась, що тікають у Польщу.