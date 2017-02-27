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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 07:44
Что неделя грядущая нам готовит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 19 сер, 2019 07:51
Я купил контрабаса на 40к грн кредитной картой. Если будет девальвавия в сентябре не много выиграю. Для эксперимента . Думаю ещё купить на 80к.
Если есть кредитные линии, то можно на 500к-1000к сейчас закупится и ждать девальвацию, которой не будет .
В то время облигации были по 10% в долларах и депозиты были 10%. Без налога. Странно сливать баксы которые несут золотые яйца
Додано: Пон 19 сер, 2019 07:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 19 сер, 2019 08:07
грн. Есть инфа когда откроют этот рынок?
Есть рынок недвижимости. Но сейчас иностранцы не скупают всю недивигу так чтобы была ревальвация от рынка недвиги.
Как оно будет с землёй, не понятно, тоже . Может будет аналогично как с рынком недвижимости .
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