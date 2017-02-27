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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:44

Что неделя грядущая нам готовит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:51

Я купил контрабаса на 40к грн кредитной картой. Если будет девальвавия в сентябре не много выиграю. Для эксперимента . Думаю ещё купить на 80к.

Если есть кредитные линии, то можно на 500к-1000к сейчас закупится и ждать девальвацию, которой не будет . :mrgreen: :mrgreen:

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


В то время облигации были по 10% в долларах и депозиты были 10%. Без налога. Странно сливать баксы которые несут золотые яйца
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:и ждать девальвацию, которой не будет .


Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:07

  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:и ждать девальвацию, которой не будет .


Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?


грн. Есть инфа когда откроют этот рынок?

Есть рынок недвижимости. Но сейчас иностранцы не скупают всю недивигу так чтобы была ревальвация от рынка недвиги.

Как оно будет с землёй, не понятно, тоже . Может будет аналогично как с рынком недвижимости .
proftpd66
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