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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1828182918301831>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:44

Что неделя грядущая нам готовит?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:51

Я купил контрабаса на 40к грн кредитной картой. Если будет девальвавия в сентябре не много выиграю. Для эксперимента . Думаю ещё купить на 80к.

Если есть кредитные линии, то можно на 500к-1000к сейчас закупится и ждать девальвацию, которой не будет . :mrgreen: :mrgreen:

  zzzzzz написав:
  Moneta написав:
очень много людей прогорело в 2014, поверив в Порошенка и решив укрепить гривну при курсе 12 под патриотические лозунги. а барыга этих людей просто поимел в итоге.


100% ...я тоже по 12 сливал , потом откупал по 19


В то время облигации были по 10% в долларах и депозиты были 10%. Без налога. Странно сливать баксы которые несут золотые яйца
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:и ждать девальвацию, которой не будет .


Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:07

  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:и ждать девальвацию, которой не будет .


Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?


грн. Есть инфа когда откроют этот рынок?

Есть рынок недвижимости. Но сейчас иностранцы не скупают всю недивигу так чтобы была ревальвация от рынка недвиги.

Как оно будет с землёй, не понятно, тоже . Может будет аналогично как с рынком недвижимости .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:21

Народный банк Китая объявил в субботу о реформе ключевой процентной ставки для того, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Реформа по сути заключается в том, что центробанк Китая изменит способ определения ключевой процентной ставки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро. Всем удачной недели.
Подскажите а межбанк с 10:00 начинает работу?)Сони...
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:59

  GDV29 написав:Доброе утро. Всем удачной недели.
Подскажите а межбанк с 10:00 начинает работу?)Сони...


10:00 - 17:00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:04

  Investor_K написав:
  proftpd66 написав:и ждать девальвацию, которой не будет .


Когда откроют рынок земли. Она будет за валюту продаваться или грн?

и даже за ВТС.Пятилетка диджитализации))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:06

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.

Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.


Бесконечное ку-ку :mrgreen: :mrgreen:
Будет уместным в данном контексте показать эту картинку.

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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:26

Дивні тут люди тапляються. Думають що відкриття ринку землі якось вплине не курс.
Євреї відкривають ринок не для того, щоб землю купити, його відкриють щоб забрати задарма! Державну землю розберуть між своїми, так само як розібрали крупні промислові підприємства.
andriyzhagun
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