Народный банк Китая объявил в субботу о реформе ключевой процентной ставки для того, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, рост которой замедляется из-за торговой войны с США. Реформа по сути заключается в том, что центробанк Китая изменит способ определения ключевой процентной ставки.
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками.
Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса, и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.
Новым бенчмарком станет LPR (loan prime rate) - ставка, которая рассчитывается с 2013 года и отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками первоклассным заемщикам. Механизм расчета LPR, однако, будет изменен таким образом, чтобы сделать ее в большей степени ориентированной на рынки.
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Дивні тут люди тапляються. Думають що відкриття ринку землі якось вплине не курс. Євреї відкривають ринок не для того, щоб землю купити, його відкриють щоб забрати задарма! Державну землю розберуть між своїми, так само як розібрали крупні промислові підприємства.