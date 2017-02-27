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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1829183018311832>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А подскажите на каком сайте быстрее всего обновляются курсы Межбанка?

На курсах было 25,27/дол на продажу на МБ в 09:58 сегодня, МБ открывается с 10:00, что тогдо то за курсы....?!
Востаннє редагувалось GDV29 в Пон 19 сер, 2019 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:42

  GDV29 написав:А подскажите на каком сайте быстрее всего обновляются курсы Межбанка?

На курсах было 25,27/дол на продажу на МБ в 09:58 сегодня, МБ открывается с 10:00, что тогдо то за курсы....?!




https://ru.investing.com/currencies/usd-uah

наверное тут - в реальном времени и точно - копеечка в копеечку :) .

А главное - очень удобный сайт ,
без заморочек ,
много лет им пользуюсь для евро-доллара.



А еще вот предлагаю ознакомиться, господа.

Это к вопросу о том, увидим ли вскоре - красивый полет гривны к уровням 27 :


http://fru.ua/ua/media-center/blogs/sal ... no-rukhnut

Новая Стратегия управления госдолгом: Спекулятивная пирамида ОВГЗ может очень неожиданно рухнуть

..........."Ценой стабильного курса валюты, который достигался в том числе за счет притока спекулятивного капитала на рынок ОВГЗ с его «конскими» ставками! Разумеется, если продолжать строить эту пирамиду дальше, то можно держать курс на стабильном уровне еще какое-то время – как это было перед кризисами 2008 года или 2014 года. Но итог все равно будет тот же. А поскольку стоимость обслуживания долга уже уверенно перевалила за 50% госбюджета, то вряд ли эта пирамида может строиться годами"......

ИМХО: мы вступаем в период турбулентности на валютном рынке,
будут и скачки вверх и воздушные ямы вниз,
тут все смешалось в кучу "кони,люди..." -
и разборки по рынку земли,
и накачка госбумагами,
и выплаты по дериативам - это вообще днище, которое рано, или поздно надо разгребать как-то, и скорее всего изменять правила игры, только как на это посмотрят международные финорганизации,
и профуканная за пять лет промышленность и экономика,
и мега заплыв трудовых ресурсов
и передел сфер олигархического влияния
и горы бабла под подушкой у населения
и рынок недвижимости - то ли на дне,то ли еще начал копать дно
и мировой кризис,который прогнозируют в лайт-форме ,возможно,но зато в один голос
и коньюктура мировых цен на продукты экспорта
и цены на нефть - газ
и разборки с трубой вот уже на пороге

Одним словом - винигрет еще тот. Так что нынешнее болото-стабильность около курса 25 скорее всего - временное,ситуативное.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 19 сер, 2019 10:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:44

GDV29
Я не знаю что там на курсах. Я здесь смотрю.
http://www.udinform.com/index.php?optio ... &Itemid=59

Есть некоторое запаздывание ( 10-15 минут ) но оно не имеет значения.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Есть некоторое запаздывание ( 10-15 минут )


Attention: as you are not a registered user on our site, all quotations are displayed with the time delay of three hours.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50

greenozon
так зарегистрируйтесь :D
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:51

  zzzzzz написав:GDV29
Я не знаю что там на курсах. Я здесь смотрю.
http://www.udinform.com/index.php?optio ... &Itemid=59

Есть некоторое запаздывание ( 10-15 минут ) но оно не имеет значения.

Внимание, так как Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, котировки транслируются системой с временным сдвигом в три часа.


На курс.ком показывают достаточно точно с небольшой задержкой 30 мин.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 19 сер, 2019 09:55, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:52

  GDV29 написав:Доброе утро. Всем удачной недели.
Подскажите а межбанк с 10:00 начинает работу?)Сони...

Сделки можно заключать хоть круглосуточно, но серьезная работа начинается в 10-11.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:58

Запоребриковские пошли бурить
доллар/рубль - 66,66
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:11

  GDV29 написав:Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол

Если не верите значит надо брать )
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