Додано: Пон 19 сер, 2019 09:42

GDV29 написав: А подскажите на каком сайте быстрее всего обновляются курсы Межбанка?



На курсах было 25,27/дол на продажу на МБ в 09:58 сегодня, МБ открывается с 10:00, что тогдо то за курсы....?! А подскажите на каком сайте быстрее всего обновляются курсы Межбанка?На курсах было 25,27/дол на продажу на МБ в 09:58 сегодня, МБ открывается с 10:00, что тогдо то за курсы....?!

наверное тут - в реальном времени и точно - копеечка в копеечкуА главное - очень удобный сайт ,без заморочек ,много лет им пользуюсь для евро-доллара.А еще вот предлагаю ознакомиться, господа.Это к вопросу о том, увидим ли вскоре - красивый полет гривны к уровням 27 :Новая Стратегия управления госдолгом: Спекулятивная пирамида ОВГЗ может очень неожиданно рухнуть..........."Ценой стабильного курса валюты, который достигался в том числе за счет притока спекулятивного капитала на рынок ОВГЗ с его «конскими» ставками! Разумеется, если продолжать строить эту пирамиду дальше, то можно держать курс на стабильном уровне еще какое-то время – как это было перед кризисами 2008 года или 2014 года. Но итог все равно будет тот же. А поскольку стоимость обслуживания долга уже уверенно перевалила за 50% госбюджета, то вряд ли эта пирамида может строиться годами"......ИМХО: мы вступаем в период турбулентности на валютном рынке,будут и скачки вверх и воздушные ямы вниз,тут все смешалось в кучу "кони,люди..." -и разборки по рынку земли,и накачка госбумагами,и выплаты по дериативам - это вообще днище, которое рано, или поздно надо разгребать как-то, и скорее всего изменять правила игры, только как на это посмотрят международные финорганизации,и профуканная за пять лет промышленность и экономика,и мега заплыв трудовых ресурсови передел сфер олигархического влиянияи горы бабла под подушкой у населенияи рынок недвижимости - то ли на дне,то ли еще начал копать днои мировой кризис,который прогнозируют в лайт-форме ,возможно,но зато в один голоси коньюктура мировых цен на продукты экспортаи цены на нефть - гази разборки с трубой вот уже на порогеОдним словом - винигрет еще тот. Так что нынешнее болото-стабильность около курса 25 скорее всего - временное,ситуативное.