Укргаз 25,25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:16
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... боковик(10-20коп.туди-сюди не рахую) ....... а от на наступний тиждень...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30
Да конечно надо брать. Вон Китай и Россия плавно ползут. А гривнушка самая крепкая валюта в мире! Долго это будет продолжаться, или скоро всё станет на свои места?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:34
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45
Кардіограма ліквідності ранок
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 52 845,43(53 612 − 766,61(− 2 226,80)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 562(9 129 − 567(− 179)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(87 - 87(+0,3)) млн.
Загальна ліквідність 52 845,43 + 8 562 - 0 = 61 407,43(62 654 − 1 246,57(− 2 406,1)) млн. гривень.
Загальна ліквідність сьогодні знову впала, пішла далі під середнє значення. Коррахунки впали під новий норматив.
Овернайти підсіли на − 567 млн.грн. Коррахунки впали третій день поспіль, також сьогодні на − 766,61 млн. грн. Та є цікавина - НБУ надав двотижневого рефінансування вже не двум, а чотирьом банкам на сумму 4507,7 млн. грн., при остаточному поверненні 1521 млн. грн. Цікаво, куди пішла ця ліквідність?
НБУ в пʼятницю не втручався, нічого з долярів не купував і не продавав. Досить того, що він налив ліквідності рефінансуванням. І ось Автономні чинники забрали - 4 233,31 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову забралили -3 879,22 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Загальна ліквідність і далі падає в область нижче середньої. Коррахунки вже нижче норматива, не дивлячись на те, що НБУ дав рефінансування.
Коли вже видатки Мінфіна почнуть перевищувати сбори налогів, як то заложено в бюджеті? Налоговий період доходить кінця. 20 серпня вже завтра.
Ліквідності замало для росту доляра. Хтось має здавати доляр, шоб отримати потрібну сьогодні гривню!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 19 сер, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:55
налоговый период закончился, на носу осень... 21 го выплата 5,9 ярдов гривни...
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