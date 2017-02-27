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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1829183018311832

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:16

  GDV29 написав:Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол

Укргаз 25,25
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?

.... боковик(10-20коп.туди-сюди не рахую) ....... а от на наступний тиждень... :shock: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:25

zzzzzz
Золотые слова! :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а от на наступний тиждень...


А що за очікування на наступний тиждень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30

Да конечно надо брать. Вон Китай и Россия плавно ползут. А гривнушка самая крепкая валюта в мире! Долго это будет продолжаться, или скоро всё станет на свои места? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:34

  Автор77 написав:https://ru.investing.com/currencies/usd-uah
наверное тут - в реальном времени и точно - копеечка в копеечку :) .
А главное - очень удобный сайт ,
без заморочек ,
много лет им пользуюсь для евро-доллара.

получается ты пистун, потому что точно там ничего нет
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 52 845,43(53 612 − 766,61(− 2 226,80)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 562(9 129 − 567(− 179)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(87 - 87(+0,3)) млн.

Загальна ліквідність 52 845,43 + 8 562 - 0 = 61 407,43(62 654 − 1 246,57(− 2 406,1)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні знову впала, пішла далі під середнє значення. Коррахунки впали під новий норматив.

Овернайти підсіли на − 567 млн.грн. Коррахунки впали третій день поспіль, також сьогодні на − 766,61 млн. грн. Та є цікавина - НБУ надав двотижневого рефінансування вже не двум, а чотирьом банкам на сумму 4507,7 млн. грн., при остаточному поверненні 1521 млн. грн. Цікаво, куди пішла ця ліквідність?

НБУ в пʼятницю не втручався, нічого з долярів не купував і не продавав. Досить того, що він налив ліквідності рефінансуванням. І ось Автономні чинники забрали - 4 233,31 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову забралили -3 879,22 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загальна ліквідність і далі падає в область нижче середньої. Коррахунки вже нижче норматива, не дивлячись на те, що НБУ дав рефінансування.
Коли вже видатки Мінфіна почнуть перевищувати сбори налогів, як то заложено в бюджеті? Налоговий період доходить кінця. 20 серпня вже завтра.

Ліквідності замало для росту доляра. Хтось має здавати доляр, шоб отримати потрібну сьогодні гривню! :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 19 сер, 2019 10:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:55

  GDV29 написав:Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол

налоговый период закончился, на носу осень... 21 го выплата 5,9 ярдов гривни...
edvardd
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