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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18301831183218331834>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:16

  GDV29 написав:Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол

Укргаз 25,25
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?

.... боковик(10-20коп.туди-сюди не рахую) ....... а от на наступний тиждень... :shock: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:25

zzzzzz
Золотые слова! :D
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:а от на наступний тиждень...


А що за очікування на наступний тиждень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:30

Да конечно надо брать. Вон Китай и Россия плавно ползут. А гривнушка самая крепкая валюта в мире! Долго это будет продолжаться, или скоро всё станет на свои места? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:45

Кардіограма ліквідності ранок


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 52 845,43(53 612 − 766,61(− 2 226,80)) млн.
Овернайти дебет 15% - 8 562(9 129 − 567(− 179)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(87 - 87(+0,3)) млн.

Загальна ліквідність 52 845,43 + 8 562 - 0 = 61 407,43(62 654 − 1 246,57(− 2 406,1)) млн. гривень.

Загальна ліквідність сьогодні знову впала, пішла далі під середнє значення. Коррахунки впали під новий норматив.

Овернайти підсіли на − 567 млн.грн. Коррахунки впали третій день поспіль, також сьогодні на − 766,61 млн. грн. Та є цікавина - НБУ надав двотижневого рефінансування вже не двум, а чотирьом банкам на сумму 4507,7 млн. грн., при остаточному поверненні 1521 млн. грн. Цікаво, куди пішла ця ліквідність?

НБУ в пʼятницю не втручався, нічого з долярів не купував і не продавав. Досить того, що він налив ліквідності рефінансуванням. І ось Автономні чинники забрали - 4 233,31 млн. грн. Додали готівку в оббігу зменшивши коррахунки на -320 млн. грн. Та знову забрали -3 879,22 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загальна ліквідність і далі падає в область нижче середньої. Коррахунки вже нижче норматива, не дивлячись на те, що НБУ дав рефінансування.
Коли вже видатки Мінфіна почнуть перевищувати сбори налогів, як то заложено в бюджеті? Налоговий період доходить кінця. 20 серпня вже завтра.

Ліквідності замало для росту доляра. Хтось має здавати доляр, шоб отримати потрібну сьогодні гривню! :!:

https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 19 сер, 2019 11:17, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:55

  GDV29 написав:Ребята, какие будут мысли по курсу доллара сегодня- завтра, до конца тек. недели ?
Как-то стремно ждать еще ниже. Пивденный наливает вот по 25,35/дол. Копейки ловить еще...не хочется, можно не успеть откупить и по 25,35.. не верю что-то ниже 25,00/дол

налоговый период закончился, на носу осень... 21 го выплата 5,9 ярдов гривни...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:21 го выплата


И курс вверх ?
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
19.08.2019 2518,8304
Доллар укрепился на 4.5 копейки.
Курс повысился, отражая динамику пятницы.
Открылись чуть выше закрытия пятницы, постояли в раздумьях, а потом откатились обратно, на полкопейки ниже закрытия, и снова остановились. Пока динамики не видно, ждем. Активные торги сегодня начались рано, много сделок было заключено по высоким утренним курсам.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
15.08.2019
Усього, млн дол. США 430.1
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:27

  Investor_K написав:
  Долярчик написав:а от на наступний тиждень...


А що за очікування на наступний тиждень?

... як казав сліпий: "побачимо!" ©®™ :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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