Додано: Пон 19 сер, 2019 12:37

Faceless написав: ..........

ЛАД написав: Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов? Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда". ..........А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда".

Не спорю с Вашим утверждением, что пик сокращений в промышленности был в 90-е, но это снижение продолжается и доныне и отнюдь не за счёт роста производительности и модернизации производства.Да, рабочие и инженеры уходят в "смежные" отрасли. Хотя назвать торговлю "смежной" отраслью к промышленности ...Но дальше они из торговли (с учётом "супервысоких зарплат" в торговле) частично "уходят" в ту же Польшу (конечно, не те, кому 60-70).Так что Ваше утверждение, что туда едут исключительно неквалифиц. работники достаточно сомнительно. Хотя основная масса, наверное, действительно такая. Кстати, лично знаю людей, бывших рабочих, кот. регулярно ездят на подработку на стройки Израиля."Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции" - утверждение более, чем сомнительное. При росте промышленности, по крайне мере в начале, будет и рост занятых в ней. Так происходило во всех странах - и в Китае, и в Корее, и везде. Потом, много позже, с началом модернизации производств численность может начать сокращаться. Но это будет потом."легенды ... про тамошние "семейные гнезда" - не знаю, какие легенды Вы имеете ввиду. Живу в Харькове всю жизнь, но таких легенд не слышал.И учтите, что любые легенды недаром называются легендами. Они далеко не всегда адекватно отражают действительность.Кумовство у нас развито не только в промышленности."крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат" - кто мешает инвесторам повышать и сокращать?Без роста промышленности развитие Украины немыслимо. Если Вы так пессимистично оцениваете перспективы промышленности, на что Вы рассчитываете?