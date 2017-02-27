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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 295
вище 25.65
51%
149
25.55 - 25.6499
9%
26
25.45 - 25.5499
6%
19
25.40 - 25.4499
6%
18
25.35 - 25.3999
4%
11
25.30 - 25.3499
1%
3
25.25 - 25.2999
3%
8
нижче 25.25
21%
61
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:29

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 19 сер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:40

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:zzzzzz
А всё-таки, что Вы хотели сказать второй табличкой с зарплатами по регионам?

Зарплаты ниже по стране в западных областях,это еще один из факторов который стимулирует миграцию.

Ср. зарплата по Харьк. обл. практически совпадает с Ив.-Франк., а в Львовской и Закарп. она заметно выше. И что?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:41

  Долярчик написав:
  Q23 написав:
  edvardd написав:21 го выплата


И курс вверх ?

... отак, як ви написали, тільки навпаки! :wink: :mrgreen:

Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ, и спокойно и гарантированно получать пассивный доход, и жарить мальвин на мальдивах :)

Плюс укрепление гривны к другим валютам будет давать дополнительный доход!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:41

Гражданская конфискация без суда и следствия!
Можно предположить, что следующим шагом станет обещанная президентской партией "Слуга народа" гражданская конфискация. Как отмечали члены партии, если стоимость активов свыше доходов, можно будет без судебного решения проводить конфискацию их имущества.

https://inform-ua.info/economics/156613 ... aryrovanye
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:04

  zzzzzz написав:..............
ТУДА ЛИ РАСТЕМ?

14 августа Госкомстат сообщил, что реальный ВВП во втором квартале 2019 увеличился на 4,6% по отношению ко второму кварталу 2018. Опередили даже Польшу по темпам роста – польская экономика во втором квартале увеличилась «всего» на 4,4%.
......
В-ТРЕТЬИХ, рост ВВП во втором квартале (впрочем, как и в первом), прежде всего, обеспечивают:

- розничный товарооборот – +7,8% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря массовой трудовой миграции, в результате которой увеличивается приток валюты в Украину и, вследствие дефицита кадров из-за миграции, временно повышаются зарплаты;

- сельское хозяйство - +6,3% (2-й квартал 2019 к 2-му кварталу 2018). Благодаря хорошей погоде, способствующей рекордным урожаям (см. График).
.....


По данным Госстата http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 0619_u.htm "Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн січень–червень 2019 до січня–червня 2018 - 110,3", т.е. близок к индексу инфляции (там же "Індекс споживчих цін - 109,0"). Так что оживления розницы не вижу.
2. Урожай, действительно, рекордный, но основная уборка это июль. Вряд ли июньские результаты могли дать высокий рост ВВП.

По розничному товарообороту - процитированная Вами цифра +7,8% даже ниже инфляции.
Или это в пост. ценах? Тогда откуда цифра не подскажете?
По с/х тот же вопрос. Если это не в пост. ценах, то +6,3% это даже ниже инфляции.
Т.е. если эти цифры не в пост. ценах, то такое объяснение рекордного роста ВВП явно неудовлетворительное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:28

Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ, и спокойно и гарантированно получать пассивный доход, и жарить мальвин на мальдивах

Плюс укрепление гривны к другим валютам будет давать дополнительный доход!

.... все майже так :mrgreen: ... просто треба тримати руку на пульсі і вразі що, то швиденько вистрибувати з гривні, як голий з кропиви! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:33

  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ,

гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:37

  Faceless написав:..........
  ЛАД написав:Ещё раз - куда делись рабочие и инженеры с закрывшихся или сократившихся заводов?

А куда они девались и раньше, все годы независимости? Большей частью в смежные отрасли, от строительства до торговли. Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции: крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат, кумовство и повальная имитация работы за имитацию зарплаты. Еще когда я в Харькове жил, про все эти ХТЗ с Малышева легенды ходили про тамошние "семейные гнезда".

Не спорю с Вашим утверждением, что пик сокращений в промышленности был в 90-е, но это снижение продолжается и доныне и отнюдь не за счёт роста производительности и модернизации производства.
Да, рабочие и инженеры уходят в "смежные" отрасли. Хотя назвать торговлю "смежной" отраслью к промышленности ... :) Но дальше они из торговли (с учётом "супервысоких зарплат" в торговле) частично "уходят" в ту же Польшу (конечно, не те, кому 60-70).
Так что Ваше утверждение, что туда едут исключительно неквалифиц. работники достаточно сомнительно. Хотя основная масса, наверное, действительно такая. Кстати, лично знаю людей, бывших рабочих, кот. регулярно ездят на подработку на стройки Израиля. :)

"Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции" - утверждение более, чем сомнительное. При росте промышленности, по крайне мере в начале, будет и рост занятых в ней. Так происходило во всех странах - и в Китае, и в Корее, и везде. Потом, много позже, с началом модернизации производств численность может начать сокращаться. Но это будет потом.

"легенды ... про тамошние "семейные гнезда" - не знаю, какие легенды Вы имеете ввиду. Живу в Харькове всю жизнь, но таких легенд не слышал.
И учтите, что любые легенды недаром называются легендами. Они далеко не всегда адекватно отражают действительность.
Кумовство у нас развито не только в промышленности.
"крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат" - кто мешает инвесторам повышать и сокращать?

Без роста промышленности развитие Украины немыслимо. Если Вы так пессимистично оцениваете перспективы промышленности, на что Вы рассчитываете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:41

  Долярчик написав:
  Вкладчик1234 написав:Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ, и спокойно и гарантированно получать пассивный доход, и жарить мальвин на мальдивах

Плюс укрепление гривны к другим валютам будет давать дополнительный доход!

.... все майже так :mrgreen: ... просто треба тримати руку на пульсі і вразі що, то швиденько вистрибувати з гривні, як голий з кропиви! :mrgreen:

В 2014-2015 я таких, вистрибуючих з кропиви, немало видел. Некоторые до сих пор прийти в себя не могут. Поначитывались советов от гривнепатриотов, а теперь раны зализывают, в т.ч. и на этом форуме.
Не раз и не два опыт доказывал, что доверят этой бумаге нельзя. Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
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