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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:29
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 19 сер, 2019 12:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:40
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:41
Весь мир перейдёт на гривну, ведь её можно положить на депозит, купить ОВГЗ, и спокойно и гарантированно получать пассивный доход, и жарить мальвин на мальдивах
Плюс укрепление гривны к другим валютам будет давать дополнительный доход!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:41
Гражданская конфискация без суда и следствия!
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:04
По розничному товарообороту - процитированная Вами цифра +7,8% даже ниже инфляции.
Или это в пост. ценах? Тогда откуда цифра не подскажете?
По с/х тот же вопрос. Если это не в пост. ценах, то +6,3% это даже ниже инфляции.
Т.е. если эти цифры не в пост. ценах, то такое объяснение рекордного роста ВВП явно неудовлетворительное.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:28
Лад, можно вас попросить? Не читайте мои посты, и не пишите мне, пожалуйста.
Живите своим умом!
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... все майже так ... просто треба тримати руку на пульсі і вразі що, то швиденько вистрибувати з гривні, як голий з кропиви!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:33
гривневые ОВГЗ - это такое же народное достояние как и наша земля,
нужно запретить иностранцам покупать гривневые ОВГЗ как это сделано по земле.
когда иностранцы покупают гривневые ОВГЗ они убивают нашу экономику через занижение курса
когда иностранцы сбрасывают гривневые ОВГЗ они убивают здоровье наших пенсионеров через обвал курса, обесценивание накоплений и пенсий пенсионеров
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:37
Не спорю с Вашим утверждением, что пик сокращений в промышленности был в 90-е, но это снижение продолжается и доныне и отнюдь не за счёт роста производительности и модернизации производства.
Да, рабочие и инженеры уходят в "смежные" отрасли. Хотя назвать торговлю "смежной" отраслью к промышленности ... Но дальше они из торговли (с учётом "супервысоких зарплат" в торговле) частично "уходят" в ту же Польшу (конечно, не те, кому 60-70).
Так что Ваше утверждение, что туда едут исключительно неквалифиц. работники достаточно сомнительно. Хотя основная масса, наверное, действительно такая. Кстати, лично знаю людей, бывших рабочих, кот. регулярно ездят на подработку на стройки Израиля.
"Положительной динамики в плане занятости там не было и нет, мало того - и не будет, даже если в отрасль пойдут инвестиции" - утверждение более, чем сомнительное. При росте промышленности, по крайне мере в начале, будет и рост занятых в ней. Так происходило во всех странах - и в Китае, и в Корее, и везде. Потом, много позже, с началом модернизации производств численность может начать сокращаться. Но это будет потом.
"легенды ... про тамошние "семейные гнезда" - не знаю, какие легенды Вы имеете ввиду. Живу в Харькове всю жизнь, но таких легенд не слышал.
И учтите, что любые легенды недаром называются легендами. Они далеко не всегда адекватно отражают действительность.
Кумовство у нас развито не только в промышленности.
"крайне низка эффективность труда, раздутый административный штат" - кто мешает инвесторам повышать и сокращать?
Без роста промышленности развитие Украины немыслимо. Если Вы так пессимистично оцениваете перспективы промышленности, на что Вы рассчитываете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:41
В 2014-2015 я таких, вистрибуючих з кропиви, немало видел. Некоторые до сих пор прийти в себя не могут. Поначитывались советов от гривнепатриотов, а теперь раны зализывают, в т.ч. и на этом форуме.
Не раз и не два опыт доказывал, что доверят этой бумаге нельзя. Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.
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