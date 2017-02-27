Додано: Пон 19 сер, 2019 13:43

Долярчик написав: EvgCapp написав: Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д. Хотите острых ощущений - купите крипты, поиграйте на ставках и т.д.

... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я!



п. с.

...... а як же патріотизм?

- а як же наша самакрасива??

- а як же нікомунепотрібний???

... або покладіть 70% своєї скирди на НЕРОЗРИВНІ гривнедепо до весни-літа, як зробив це я!п. с....... а як же патріотизм?- а як же наша самакрасива??- а як же нікомунепотрібний???

В нашей стране держать большую часть збережений в гривне также не разумно, в смысле не логично, как и платить целиком и полностью все налоги.Может слышали такое утверждение: "налоги платят лохи", к нашей постсовковой действительности это имеет непосредственное отношение. Когда-то на волне патриотизма я жертвовал денюжку на, как я наивно думал, восстановление армии. А весной всплыли факты, что сотни миллионов денег на армию были просто разворованы, притом именно теми, кто со всех трибун взывал к патриотизму, любви к родине, вере, языку и еще, не помню уже к чему.Нет у меня доверия к гривне и не будет, пока у нас в стране творится эта вакханалия необузданного грабежа бюджета, пока как говорит Дубинский "они пи..дят наши деньги"И советы никому не даю, и никуда никого не загоняю, - у каждого своя голова